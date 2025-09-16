L’ex premier critica la scelta del governatore calabrese e avverte: «Così si invoca il voto del popolo contro la magistratura». Poi rilancia la sfida: «Il M5s ha un programma serio e un candidato forte come Pasquale Tridico»
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«Ho trovato un gesto di grande arroganza quello di Roberto Occhiuto di dimettersi per costringere l'intera regione ad andare al voto e farsi certificare un mandato rinnovato quando è ancora in corso a suo carico un'inchiesta giudiziaria» ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a un’iniziativa elettorale a Vibo Valentia.
«Puoi decidere – ha aggiunto Conte – di non essere più in condizione di proseguire il tuo mandato. E allora ti dimetti, ti fai da parte. Oppure, al contrario, ritieni di essere comunque in condizione di poter proseguire perché sei a posto con la tua coscienza e lo dimostrerai nella sede giudiziaria con tutte le garanzie. E invece questa terza possibilità che è stata introdotta qui in Calabria è pericolosa perché di fronte a un'inchiesta della magistratura, che è indipendente e autonoma e non può essere assoggettata ai voleri dei potenti di turno, tu rispondi invocando il voto del popolo, di fatto contro la magistratura stessa e contro l'inchiesta in corso».
Secondo Conte «è chiaro che si è voluto giocare d'anticipo. Si è detto: adesso li portiamo subito al voto, facciamo una campagna elettorale breve, non dando alle forze avversarie il tempo di organizzarsi».
Infine l’ex premier ha rilanciato la sfida elettorale: «Oggi qui il Movimento 5 Stelle presenta più che mai un ottimo programma, serio e articolato, e un candidato alla presidenza della Regione come Pasquale Tridico, assolutamente idoneo a vincere queste elezioni e garantire una svolta alla comunità calabrese».