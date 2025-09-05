Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera interviene in difesa dell’ex deputata vibonese che ieri ha annunciato l’adesione al partito della premier e la discesa in campo alle elezioni: «Non deve rendere conto a nessuno»

Suona come un’excusatio non petita la dichiarazione di Alfredo Antoniozzi a sostegno di Dalila Nesci, l’ex cinquestelle di Tropea che ieri ha annunciato il suo ingresso nel partito della premier e la candidatura per Fdi alle Regionali.

Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha diffuso una breve nota con cui, dopo aver rimarcato la soddisfazione per l’adesione dell’ex sottosegretario al Sud del governo Draghi, sottolinea: «L’onorevole Nesci non ha lasciato nessun seggio e non ha tradito nessuno. Non è più deputata e non deve rendere conto a nessuno delle sue idee. Ha maturato una convinzione legittima. Da cittadina semplice qual è oggi. L’odio social nei suoi confronti è inaccettabile».

Una presa di posizione mossa forse dalle migliori intenzioni ma che può rivelarsi un boomerang, perché finisce per mettere ulteriormente in luce quanto sta succedendo dall’annuncio della sua candidatura, appena poche ore fa. Sono migliaia, infatti, i commenti estremamente duri (per usare un eufemismo) che si stanno affastellando da allora sulle piattaforme social sotto i link che rimandano ai rispettivi articoli delle testate online. Soltanto sulla pagina de Il Vibonese, ad esempio, in questo momento si contano oltre 550 commenti, per la quasi totalità negativi, e oltre 350 emoticon, in stragrande maggioranza faccine arrabbiate o ridanciane. Insomma, uno tsunami di reazioni negative che spesso sfociano nella vera e propria invettiva. In particolare, chi commenta mette in evidenza il passaggio dal M5s a Fratelli d’Italia, sebbene Nesci abbia preso da motlo tempo le distanze dal Movimento, almeno da quello a guida Conte.

“In vista delle elezioni politiche del 2013 – ricorda Wikipedia – partecipa alle “Parlamentarie” dei 5 Stelle, dove viene selezionata per essere candidata come prima in Calabria per la Camera dei deputati con 74 voti”. Una manciata di consensi che oggi le vengono rinfacciati in molti commenti, nonostante da allora ne sia passata parecchia di acqua sotto i ponti. Ma il web, si sa, non dimentica.

Dal canto suo, nell’annunciare la candidatura per Fdi, Nesci ha rivendicato con orgoglio il lavoro svolto da parlamentare per quasi 10 anni, fino al 2022. In particolare, ha posto l’accento sul fatto di aver portato al Sud «risorse reali, come con il Cis Calabria – Svelare Bellezza, dimostrando che dalle istituzioni si può incidere davvero, oltre la propaganda».

Da Antoniozzi, infine, è venuto «un sincero in bocca al lupo per le elezioni regionali come a tutti i candidati di Fratelli d’Italia». Ma l’esordio dell’ex deputata vibonese nella campagna elettorale è di quelli che fanno tremare le vene ai polsi.