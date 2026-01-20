In vista del Referendum costituzionale in programma nei giorni 22 e 23 marzo 2026, si è ufficialmente costituito a Vibo Valentia il Comitato provinciale per il Sì, promosso da un gruppo di cittadini.

Il Comitato è presieduto da Patrizia Venturino, giornalista e da sempre attiva nel dibattito pubblico e politico del territorio. Sin dalla sua nascita, il Comitato ha già registrato l’adesione di una quindicina di partecipanti, un numero destinato a crescere nelle prossime settimane grazie all’interesse che l’iniziativa sta suscitando nella comunità locale.

L’obiettivo principale del Comitato – fanno sapere i promotori – non è soltanto quello di sostenere una posizione referendaria, ma soprattutto di offrire ai cittadini strumenti di comprensione chiari e accessibili sui contenuti della riforma costituzionale. Un impegno che si fonda su un approccio dichiaratamente civico, ancor prima che politico, e che intende superare letture ideologiche o semplificazioni fuorvianti, puntando invece su informazioni puntuali e motivate.

«Vogliamo spiegare – sottolinea la presidente Venturino – le ragioni reali che portano a schierarsi per il Sì, mettendo il cittadino comune nelle condizioni di scegliere in modo consapevole e informato».

In quest’ottica, il Comitato provinciale per il Sì sta già lavorando all’organizzazione di iniziative pubbliche di forte impatto. Tra queste, spicca un importante convegno previsto per il prossimo 21 febbraio a Vibo Valentia, durante il quale interverranno diversi magistrati, chiamati a illustrare nel merito le motivazioni che sostengono il Sì al referendum.

Un appuntamento che si preannuncia come un momento centrale del percorso informativo che il Comitato intende portare avanti nei mesi che precedono la consultazione referendaria, con l’ambizione di contribuire a un confronto serio, trasparente e partecipato su una riforma di grande rilevanza per il futuro delle istituzioni.