Confermate le anticipazioni di alcune settimane fa. Un altro turn over è previsto per l’inizio del nuovo anno

Viene confermato il rimpasto di Giunta nell’amministrazione comunale di Mileto guidata da Domenico Antonio Crupi, anticipato settimane fa da “Il Vibonese”. Nella giornata di oggi, il primo cittadino ha, infatti, revocato con effetto immediato le deleghe al Commercio, al Mercato, al Risanamento ambientale, all’Industria e all’Artigianato, al Patrimonio, al Controllo di gestione, alla Pubblica illuminazione e al Personale, all’assessore Pasqualina Arena.

Nel contempo, ha provveduto a nominare Angelica Riso (foto in basso) nuovo assessore alla Pubblica istruzione, alle Politiche giovanili, alle Politiche sociali, al Servizio sociale e agli Affari generali. Continua, dunque, il balletto del turn over che, sin dall’insediamento avvenuto nel maggio del 2014, sta contraddistinguendo l’Amministrazione Crupi.

I movimenti “tellurici”, comunque, non dovrebbero finire qui, se è vero che già si parla di nuovi rimpasti per l’inizio del prossimo anno e, in prospettiva, di un nuovo rientro, prima di fine consiliatura, della stessa Arena. La Riso era, tra l’altro, uscita dalla Giunta solo pochi mesi fa, all’inizio di quest’anno.

Con i continui cambi, appare chiaro l’intento del sindaco Crupi di “accontentare” tutti i componenti della sua maggioranza, cercando di mantenere equilibri che, in virtù delle continue “défaillances” interne e delle dimissioni in massa dell’opposizione “La Locomotiva”, risultano a dire il vero da sempre precari.

Del resto, sono proverbiali le doti di “normalizzatore” dell’attuale primo cittadino di Mileto. In virtù delle ultime novità, comunque, la Giunta, oltre che da Totò Crupi, da oggi risulta composta da Francesco Schimmenti (vicesindaco e assessore al Bilancio), Giuseppe Cupi (Lavori pubblici e Viabilità), Francesca Bartone (Turismo e Spettacolo) e, appunto, Angelica Riso.

