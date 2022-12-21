Verranno effettuati lavori per 724mila euro. Il sindaco: «È la porta d’ingresso Nord che conduce al cuore del centro storico: la renderemo più sicura, moderna e funzionale». Ecco gli interventi previsti

La giunta comunale di Vibo Valentia comunica di aver approvato il progetto, proposto dall’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, per dare un nuovo volto a via Alcide De Gasperi. Lo scopo è quello di «riqualificare una delle vie più importanti della città, porta d’ingresso Nord che conduce al cuore del centro storico, rendendola più sicura, moderna e funzionale», spiega in una nota il sindaco Maria Limardo. L’ammontare del progetto è pari a 724mila euro, somma derivante da «un finanziamento ottenuto a suo tempo per Vibo Valentia dall’ex consigliere regionale Vito Pitaro».

«L’importanza di rendere funzionale ed efficiente via De Gasperi deriva – si legge ancora nella nota -, oltre che dalla vocazione commerciale, anche dal fatto che la medesima via costituisce uno dei principali ingressi della città, risultando quindi un tragitto fondamentale per la vita ordinaria e lo sviluppo commerciale dell’intero centro abitato. La strada conduce infatti al cuore storico di Vibo Valentia: consente di immettersi sulle vie principali Vittorio Veneto, corso Umberto I e dà accesso a numerosi edifici pubblici, amministrativi ed importanti luoghi di aggregazione e di culto (Museo, Camera di commercio, duomo di San Leoluca, villa comunale, tribunale e altro»). [Continua in basso]

«Dopo il progetto su viale Affaccio, già finanziato con tre milioni di euro dalla Regione Calabria grazie al lavoro che abbiamo svolto in questi anni, ci concentriamo oggi sul lato opposto della città – afferma – l’assessore Russo -, una zona strategica e che versa ormai da troppi anni in un degrado che è giunto il momento di rimuovere. Il progetto andrà in gara nel giro di qualche giorno».

Gli interventi – spiega -riguarderanno via De Gasperi nel tratto compreso tra via S. Aloe e via Mons. Brindisi. Sarà, pertanto, completamente rifatto il manto stradale, ed inseriti, ove mancanti, elementi idraulici capaci di smaltire rapidamente le acque meteoriche. Al fine di ottenere un progetto il più possibile rispettoso dell’ambiente si è cercato di ridurre al minimo le scarifiche dello strato di usura esistente, effettuando tale operazione solamente ove strettamente necessario. Saranno realizzati nuovi marciapiedi con pavimentazione, ricorsi e cordoli in pietra reggina. Sarà ammodernato lo spartitraffico centrale, il quale, previa rimozione delle siepi esistenti, sarà allungato in alcuni tratti e pavimentato con lastre in pietra reggina; i cordoli saranno anch’essi in pietra reggina. Saranno realizzati tre attraversamenti pedonali rialzati. Verrà rifatta anche la segnaletica orizzontale, mentre all’intersezione con via Brindisi sarà realizzata una rotatoria circolare, al fine della messa in sicurezza e del regolare inserimento del traffico veicolare.



Infine, è prevista anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione di moderna concezione, volto al risparmio energetico, con i pali che verranno posizionati in maniera più ordinata lungo lo spartitraffico centrale, nonché in corrispondenza degli attraversamenti pedonali rialzati e dell’isola centrale della nuova rotatoria.

LEGGI ANCHE: Al Comune di Vibo 3 milioni per la sicurezza stradale e si punta a ridisegnare viale Affaccio – Video

Crisi idrica in via De Gasperi a Vibo: rubinetti sempre a secco e cittadini esasperati