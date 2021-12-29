Il primo cittadino fa inoltre sapere che con una delibera di giunta è stato approvato un progetto di ristrutturazione edilizia per l'ex cenacolo domenicano

«I primi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), arrivano al comune di Sant’Onofrio. Grazie ad una accurata e puntuale richiesta, questo comune è beneficiario di un finanziamento di 2 milioni 150 mila euro concessi dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59- Fondo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-DPCM 15 settembre 2021 –DDG Regione Calabria n. 13778 del 27 dicembre 2021». Così in una nota il sindaco di Sant’Onofrio, Antonino Pezzo. [Continua in basso]

«Con delibera di giunta n. 10 del 21 novembre 2021, veniva approvato un progetto di ristrutturazione edilizia di un fabbricato da adibire ad uso sociale e abitativo (ex Cenacolo Domenicano)», prosegue il primo cittadino, non senza qualche frecciata al gruppo di minoranza dopo i recenti botta e risposta. «Sono orgoglioso e contento di questa squadra di governo del nostro paese: capace ed attenta, trasparente e leale; certo, avrebbe detto qualche leader politico, l’amministrazione comunale mica è qui a pettinar le bambole! I lavori di progetto comprendono interventi di adeguamento sismico, di efficientamento energetico, di riqualificazione degli spazi aperti con valorizzazione delle aree verdi di pertinenza dell’immobile. Invitiamo l’opposizione a valutare bene le capacità dell’attuale amministrazione e dare un importante contributo di collaborazione per il bene della comunità».