Tra i temi affrontati: le risorse del Pnrr, il nuovo asilo comunale, la riqualificazione del centro storico e la realizzazione di un centro diurno

Al via i lavori della nuova amministrazione comunale guidata dal neo sindaco Antonio Pezzo. Nella giornata di ieri, dopo l’insediamento dell’assise, si è svolto il primo consiglio che ha trovato il suo presidente nel giovanissimo Giuseppe Alibrandi, 23 anni.

Alibrandi presidente del Consiglio

Studente di Giurisprudenza, Alibrandi ha collezionato ben 133 preferenze accordategli dai suoi concittadini, grazie alle quali è risultato il secondo eletto. Il nuovo presidente del Consiglio comunale santonofrese – alla sua prima esperienza in Municipio – risulta essere in assoluto il più giovane consigliere della storia amministrativa del piccolo centro vibonese. Nello svolgimento delle sue funzioni, Alibrandi sarà coadiuvato da Domenico Pezzo, eletto in seduta come vicepresidente. Dopo le formule di rito, al via la prima assemblea nella quale il sindaco ha provveduto a presentare le linee programmatiche della nuova amministrazione, relative ad azioni e progetti ambiziosi da realizzare nel prossimo quinquennio.

I progetti della neo amministrazione

Nello specifico, l’amministrazione comunale targata Pezzo si impegnerà a concretizzare quanto progettato puntando anche – ed in particolare – sull’intercettazione dei fondi del Pnrr, in arrivo nel giro di qualche anno e tratterà con particolare attenzione le tematiche legate al sociale, con l’obiettivo di coinvolgimento dei giovani per la realizzazione di numerosi progetti di inclusione e partecipazione. Il nuovo esecutivo pensa anche ai più piccoli, per i quali si propone di realizzare, nel più breve tempo possibile, il nuovo asilo comunale ed un annesso parco urbano. Si valuta realizzazione di un centro diurno e notturno nella casa del cenacolo domenicano, che potrà essere punto di ritrovo per famiglie ed anziani. Tra gli impegni assunti dalla nuova amministrazione vi è quello di recuperare e rivitalizzare il centro storico con progetti che mirano alla riqualificazione delle aree abbandonate e degradate rivolgendo particolare attenzione anche ai lavori importanti già in corso d’opera.