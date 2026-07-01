Dopo il documento dei pentastellati che hanno chiesto una verifica politica su attuazione del programma e giunta, il gruppo di opposizione mette il carico: «Non possono tirarsi fuori, sono parte dell’amministrazione Romeo e condividono ogni responsabilità». Poi l’affondo: «Di fatto hanno bocciato la Consiliatura»

La nota diffusa dal Movimento 5 stelle al termine della riunione del coordinamento territoriale, nella quale i pentastellati hanno chiesto un «cambio di passo» pur escludendo l'apertura di una crisi politica, continua a far discutere a Vibo Valentia. Nei giorni scorsi il M5s aveva infatti riconosciuto il mancato raggiungimento di numerosi obiettivi programmatici, indicando tra le principali criticità acqua, viabilità, rete idrica, opere pubbliche, verde urbano, edilizia scolastica, strutture culturali e aree industriali, pur confermando il sostegno all'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo.

A replicare è ora il gruppo consiliare Cuore Vibonese, che interpreta quella presa di posizione come una vera e propria ammissione delle difficoltà della maggioranza e un'implicita bocciatura dell'operato dell'esecutivo cittadino.

Secondo i consiglieri di opposizione, «finalmente anche una forza politica che siede stabilmente in maggioranza, con propri assessori e rappresentanti in giunta, ammette pubblicamente ciò che il gruppo consiliare Cuore Vibonese denuncia fin dall'inizio della consiliatura: la città è ferma, il programma elettorale è stato largamente disatteso e le promesse fatte ai vibonesi sono rimaste, nella maggior parte dei casi, soltanto sulla carta».

Nel documento viene sottolineato come l'elenco delle criticità richiamate dal M5s coincida con quello che l'opposizione porta da tempo all'attenzione del Consiglio comunale. «Acqua, viabilità, cantieri infiniti, rete idrica, opere pubbliche, verde urbano, edilizia scolastica, strutture culturali, teatro, biblioteche, aree industriali: l'elenco delle criticità evidenziate dal Movimento 5 stelle coincide quasi perfettamente con quello che da tempo portiamo all'attenzione del Consiglio comunale e dell'opinione pubblica. La differenza è che noi lo facciamo dai banchi dell'opposizione; loro lo scoprono dopo due anni trascorsi a governare la città», afferma Cuore Vibonese.

Per il gruppo consiliare, le dichiarazioni dei pentastellati assumono un preciso significato politico. «Le loro parole rappresentano, nei fatti, una clamorosa bocciatura dell'operato del sindaco Enzo Romeo e dell'intera amministrazione. Se è vero, come sostengono gli stessi esponenti del M5s, che serve un "cambio di passo", che manca collegialità, che il programma amministrativo non viene attuato e che la città vive un evidente disagio amministrativo, allora significa che questa esperienza di governo ha già fallito il proprio mandato politico».

L'affondo si concentra poi sul ruolo ricoperto dal Movimento 5 stelle all'interno della coalizione di governo. «Non possono presentarsi oggi come osservatori esterni o come semplici critici dell'amministrazione. Sono parte integrante di questa maggioranza, hanno propri uomini in giunta, parte cipano quotidianamente alle scelte amministrative e hanno condiviso fino ad oggi responsabilità politiche e amministrative. Le criticità che denunciano sono anche il risultato della loro azione o, peggio ancora, della loro inerzia», si legge nella nota.

Da qui il giudizio sulla strategia politica dei pentastellati, ritenuta poco convincente. «Appare poco credibile il tentativo di prendere le distanze da un'amministrazione che fa acqua da tutte le parti. Se quella del Movimento 5 stelle è una strategia per smarcarsi da una maggioranza ormai in evidente difficoltà e dal crescente malcontento dei cittadini, si tratta di un tentativo maldestro destinato a fallire».

Per Cuore Vibonese, infatti, «i vibonesi hanno ormai compreso che il fallimento di questa amministrazione non riguarda soltanto il sindaco, ma coinvolge l'intera coalizione che lo sostiene, Movimento 5 stelle compreso. Chi governa non può fare contemporaneamente la parte dell'accusa e quella della difesa. Le responsabilità si assumono, non si scaricano sugli altri quando il consenso viene meno».

Il gruppo conclude assicurando che continuerà a svolgere il proprio ruolo dai banchi dell'opposizione. «Cuore Vibonese continuerà a svolgere con serietà e coerenza il proprio ruolo di opposizione, denunciando ritardi, inefficienze e promesse tradite, ma soprattutto avanzando proposte concrete nell'interesse esclusivo della città. Vibo Valentia merita un'amministrazione capace, autorevole e coerente, non una maggioranza divisa che, dopo appena due anni, certifica da sola il proprio fallimento politico e amministrativo», conclude la nota firmata dai consiglieri Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria.