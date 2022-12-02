Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia contro il deputato cinquestelle Riccardo Tucci: «Incredibile che gridi allo scippo»

«È incredibile che l’on. Tucci gridi allo scippo rispetto al non coinvolgimento della Scuola Allievi agenti di Vibo Valentia della distribuzione dei partecipanti al 220mo corso. Non fosse altro perché è di tutta evidenza che, essendosi insediato da poco più di un mese il nuovo governo, questo iter, che prosegue da mesi, è partito con il precedente esecutivo di cui il suo partito ha fatto parte. Quindi durante il presunto scippo l’attento Tucci non c’era o se c’era dormiva». Lo afferma il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia di Vibo Valentia Pasquale La Gamba, dopo che il deputato cinquestelle vibonese ha espresso preoccupazione per l’esclusione della scuola dalla rosa delle strutture in cui si terrà 220esimo corso che partirà il 7 dicembre. [Continua in basso]

«In realtà – spiega La Gamba – se non è stato imbeccato male, Tucci dovrebbe sapere bene che non esiste alcuno scippo, e che la scelta delle sedi dei corsi è guidata da scadenze di natura tecnica legate alla pubblicazione dei bandi. L’istituto di Vibo è impegnato con il 218 corso di formazione fino al prossimo 21 dicembre e di conseguenza, quando avrà nuovamente la disponibilità degli alloggi, riceverà il successivo corso allievi agenti e nel frattempo sarà utilizzato per ospitare i corsi di secondo livello. L’impegno del governo non solo per la salvaguardia ma per il potenziamento della Scuola Allievi Agenti di Vibo, assunto già in campagna elettorale, non è in discussione».

