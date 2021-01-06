«Condividiamo la decisione del presidente Spirlì di posticipare la riapertura delle scuole in presenza, in quanto al momento non ci sono le condizioni affinché le attività scolastiche a Vibo Valentia possano riprendere in piena sicurezza». Lo afferma Mino De Pinto, coordinatore comunale della Lega.

«Il Covid è una brutta bestia e quando i casi sembrano diminuire, succede sempre qualcosa che smentisce le ipotesi più ottimistiche – prosegue De Pinto -. Non bisogna essere pessimisti, ma nemmeno abbassare la guardia. I focolai presenti sul territorio provinciale e la diffusione del virus potrebbero mettere a rischio la salute dei nostri ragazzi. In questi giorni che conducono alla ripresa delle attività didattiche in presenza – esorta il coordinatore cittadino della Lega -, invitiamo il sindaco Maria Limardo ad attivarsi con le autorità sanitarie per predisporre tutti i presidi necessari per riprendere in piena sicurezza. Già il 15 gennaio potrebbero tornare tra i banchi i ragazzi delle scuole primarie e medie, per cui sarebbe necessario predisporre uno screening con tamponi antigenici e molecolari sia sugli alunni che sul personale scolastico. Inoltre bisognerà vigilare che non ci siano assembramenti nei pressi delle scuole e che anche i mezzi di trasporto pubblici siano in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid». 