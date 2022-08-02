A poco più di un mese dall'avvio della scuola l'esponente di Liberamente Progressisti interviene sulla decisione del Comune di trasferire alcuni plessi

Sergio Barbuto, esponente di Liberamente Progressisti interviene sulla decisione del Comune di trasferire alcuni istituti scolastici. «Manca poco meno di un mese e mezzo all’inizio dell’anno scolastico – scrive Barbuto – e ripropongo degli importanti quanto urgenti interrogativi, inerenti alla gestione di alcuni plessi scolastici della città di Vibo Valentia, oggetto di

trasferimento in zona lontana dal centro urbano, causa ristrutturazione dell’edificio».

L’attivista di Liberamente Progressisti si riferisco in particolar modo alla scuola primaria Trentacapilli/Murmura: «Al di là di valutazioni prettamente politiche, qui si pongono o si ripropongono aspetti che toccano prima l’organizzazione degli spostamenti da parte delle famiglie, dei loro figli, e non si parla di pochi bimbi, poi l’idoneità delle strutture scelte. Ovviamente saranno state effettuate le dovute analisi di prefattibilità degli

edifici che accoglieranno i piccoli studenti, sia sotto il profilo della gestione della sicurezza e della rispondenza dei requisiti delle aule, secondo normative in materia, sia – prosegue – riguardo il tema dell’agibilità del

fabbricato, che fino a pochi mesi fa ospitava il Genio Civile della Regione Calabria, dovutosi spostare a causa della mancanza dell’agibilità.



A tali ed importati quesiti, si aggiunge, la notizia di questi giorni di calura estiva, che l’Amministrazione comunale di Vibo punterebbe al “Patto per la città” per recuperare le somme necessarie ad evitare l’ennesimo dissesto, trascurando che i cittadini avranno le tasse comunale probabilmente più onerose». Per Sergio Barbuto «la notizia paradossale è relativa alla voce dell’abbattimento dei fitti passivi. Cosa vuol dire? – si domanda – Che questa Amministrazione, che paga i fitti dei plessi scolastici ai privati, vorrebbe

abbattere i costi degli stessi! Ma come! Prima si spostano intere scuole elementari e medie, e poi si pensa di abbattere i costi delle scuole. Delle due l’una!». A parere dell’esponente del movimento ispirato da de Magistris «Questo spostamento dei plessi comporterà sicuramente l’esborso di somme, da parte dei cittadini, che si vedranno aumentare le imposte comunali, già con aliquote al massimo. Continuare a prendersi gioco dei cittadini e delle famiglie, non è atteggiamento più da assumere. Questa Amministrazione – conclude Sergio Barbuto – che sbandiera in ogni dove, soprattutto sui social, di voler bene alla nostra città, lancia segnali sempre più inquietanti con proclami dissennati e piani finanziari arditi e fantasiosi».

