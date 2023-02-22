Gli esponenti dem: «Nessun cambiamento solo un continuo regresso. Si torni alla buona politica»

«L’Amministrazione Barillari è arrivata al capolinea. Siamo oramai a metà mandato dell’esperienza amministrativa targata Barillari, ma di quel cambiamento tanto decantato dai palchi nulla si è visto fino ad oggi. Anzi si è registrato solo un continuo regresso». Risulta pesantemente negativo il giudizio dei consiglieri comunali del Pd Antonio Procopio, Luigi Tassone, del segretario cittadino del partito Biagio Damiani e della dirigente regionale Valeria Giancotti, secondo cui «in questi anni abbiamo visto solamente incapacità amministrativa, improvvisazione e inadeguatezza sotto tutti i punti di vista». [Continua in basso]

«Dalla sanità, all’acqua, alla confusione amministrativa degli uffici, arrivando fino alla gestione dell’ ordinario – sostengono gli esponenti democratici – l’Amministrazione comunale si è caratterizzata esclusivamente per la sua totale confusione. Basti pensare a quanto successo nelle ultime settimane prima con la mancata capacità di gestire l’emergenza neve (ci sono voluti ben due giorni per vedere una ruspa in giro per il paese) e poi con la totale confusione nell’agire presso il plesso scolastico di Spinetto, dove nonostante la documentata presenza di ratti all’interno dei locali non si è provveduto a chiudere immediatamente la scuola ma si è programmata la chiusura il giorno dopo».

I quattro esponenti del Pd affermano di «capire perfettamente che amministrare non sia cosa facile», ma aggiungono che «l’inadeguatezza dei nostri amministratori inizia a fare danni quotidiani al paese ed alla cittadinanza tutta. Come Partito democratico serrese – asseriscono – ci sentiamo impegnati nel mettere in campo una proposta alternativa, larga e civica che guardi al superamento dell’attuale Amministrazione del falso cambiamento. Amministrare è cosa diversa dal fare selfie, demagogia e populismo. È tempo – concludono – di ritornare alla buona politica e per questo saremo in campo in maniera ancora più determinante nei prossimi mesi. Serra merita di più».

LEGGI ANCHE: Comune di Serra, la minoranza: «Sindaco inadeguato e incapace, si dimetta»

Sant’Onofrio: cade l’amministrazione comunale, sette consiglieri si dimettono

