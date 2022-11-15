L’esponente di Azione: «Questo sindaco ha promesso grandi cose in campagna elettorale ma nel corso del suo mandato non ha concretizzato cose nell'interesse dei cittadini»

«La strada di accesso alla frazione di San Pietro ancora chiusa è l’emblema di un’amministrazione con a capo un sindaco che ha badato solo alle cose superficiali e non alle cose sostanziali. Ma come è possibile che dopo tutto questo tempo ancora non si sia riusciti a risolvere un problema che condiziona un’intera comunità oltre ad essere un pessimo biglietto da visita per chi proviene da fuori zona? Possibile che il sindaco non ha compreso che i cittadini devono essere rispettati garantendo loro una città vivibile e dotata dei servizi pubblici essenziali?». A porre queste domande è Ilaria Cosentino, componente del coordinamento cittadino di Azione. «Questo sindaco – aggiunge – ha promesso grandi cose in campagna elettorale ma nel corso del suo mandato non ha concretizzato cose nell’interesse dei cittadini. Ho chiesto al consigliere Luciano di proporre immediatamente una interrogazione che possa chiarire la questione e che possa fungere da impulso per risolvere immediatamente la problematica, così come per mezzo del citato consigliere chiederò lumi sul pericolosissimo dosso di via Domenico Brasca a Longobardi che rappresenta un problema per l’intera comunità».

