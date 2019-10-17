Appello alla Provincia di Vibo affinchè inserisca anche tale importante rete viaria fra quelle su cui intervenire

Continua a restare nell’abbandono e nell’incuria la strada provinciale numero 24 che collega Joppolo alla frazione Caroniti e, quindi, a Monteporo. Asfalto da dimenticare, canne e arbusti che da tempo invadono la carreggiata, guardrail quasi del tutto inesistenti, buche mai riparate, scarsa pulizia e segnaletica assente. A protestare contro tale situazione di degrado (ricordiamo che la zona potrebbe prestarsi al turismo religioso, atteso che proprio il paese di Caroniti e la sua contrada Calafatoni hanno dato i natali a San Gennaro, poi patrono di Napoli) sono i consiglieri comunali di minoranza di Joppolo Giuseppe Dato, Stefano Siclari e Salvatore Burzì, ad avviso dei quali la strada in questione è stata «abbandonata dall’amministrazione provinciale e da quella comunale. Con grande stupore e delusione apprendiamo che la Sp 24 non è stata inserita negli interventi programmati dall’amministrazione provinciale di Vibo Valentia per la messa in sicurezza. In estate non è stata effettuata nemmeno la solita pulizia neppure in occasione della festa della Madonna del Carmine di Monteporo, evento religioso che attira migliaia di fedeli e turisti. Gravissimo il disinteresse da parte degli incapaci amministratori – rimarcano i consiglieri comunali – che invece hanno inviato il trattore comunale in altre strade. Ci rivolgiamo al presidente della Provincia, Salvatore Solano, affinché faccia predisporre un sopralluogo tecnico per la valutazione degli interventi urgenti e l’inserimento anche di questa strada provinciale nel programma di messa in sicurezza».