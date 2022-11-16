L’esponente della giunta Limardo contesta le affermazioni di Ilaria Cosentino e ritiene che si tratti di una strumentalizzazione

“Ancora una volta qualcuno ha perso l’ennesima occasione per risparmiarsi un’altra figuraccia dopo quella recente sulla questione acqua alla scuola Buccarelli. Strumentalizzare una situazione estremamente complessa come il ripristino della viabilità per la frazione San Pietro, che certo non può essere risolta a colpi di frasi fatte come invece sembra ritenere la firmataria della nota stampa, è un’operazione che qualifica la bontà della proposta politica e la credibilità del suddetto partito”. E’ quanto afferma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia. [Continua in basso]

“Mi limito in questa sede a rammentare alla firmataria della nota stampa che nemmeno una settimana fa l’amministrazione ha dato comunicazione dell’approvazione definitiva in giunta del progetto che prevede importanti interventi nelle frazioni – e che ha richiesto tempi tecnici precisi per l’ottenimento di tutti i pareri necessari – tra i quali rientra appunto un capillare programma di messa in sicurezza e ripristino della viabilità per San Pietro. Ma c’è di più: venerdì prossimo verrà pubblicata la gara in Gazzetta ufficiale, ed entro un mese verranno quindi affidati i lavori, e della cosa verrà puntualmente notiziato anche il suo rappresentante in consiglio comunale. Evidentemente la suddetta era impegnata nell’elaborazione di questa ed altre elucubrazioni – siamo certi che ci continuerà a deliziare con queste perle anche in futuro – per accorgersi del lavoro che stiamo compiendo e che, in maniera infondata, pensava qui di criticare. Purtroppo – conclude Russo – dobbiamo prendere atto che il modus operandi di alcuni rappresentanti del partito Azione segue una sola direzione: pescare a casaccio tra i problemi, che nessuno nega, della nostra città e sparare nel mucchio sperando di indovinare il bersaglio. Mancandolo puntualmente”.

LEGGI ANCHE: Strada d’accesso a San Pietro chiusa, Ilaria Cosentino: «Pessimo biglietto da visita»