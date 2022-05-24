L’amministrazione comunale fa sapere che i lavori verranno appaltati entro il prossimo luglio. L’intervento è esteso anche alla rete di tutti i sotto servizi

«La soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Calabria ha concesso il nulla osta all’intervento di restyling che andrà ad interessare largo Cannone e tutto il tratto di via Libertà ricadente nel centro storico di Tropea, nonché via Ospedale altrimenti conosciuta come discesa del Convento». A darne notizia è l’amministrazione comunale della cittadina tirrenica, la quale spiega che «l’opera, per ragioni di capacità finanziaria, è stata suddivisa in più lotti funzionali e il primo intervento, per 180.000,00 euro, finanziato interamente con risorse di bilancio comunale 2021, sarà circoscritto al tratto tra via Indipendenza, quindi tutta l’area a ridosso del Belvedere, sino all’imbocco di Largo Vaccari. I lavori verranno appaltati entro il prossimo luglio per avere inizio nella prima decade di gennaio ovvero subito dopo le festività natalizie. L’intervento è esteso anche alla rete di tutti i sotto servizi e all’arredo urbano».