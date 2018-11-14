Il sindaco Macrì ha assegnato alcune deleghe anche ai consiglieri. A Roberto Scalfari il ruolo di vicesindaco

Dopo le nomine agli assessori dei giorni scorsi, arrivano le deleghe ufficiali della squadra di governo che avrà il compito di amministrare Tropea sotto la guida di Giovanni Macrì. A fare le veci del sindaco in sua assenza sarà Roberto Scalfari, a cui è stato assegnata anche la delega al Personale. A Erminia Graziano, seconda degli eletti, spetterà invece il ruolo di responsabile della Viabilità, Decoro urbano, Spazi pubblici, Servizi cimiteriali e Pari opportunità. Per la new entry Caterina Marzolo il delicato compito del Bilancio, Tributi e Commercio. Mentre all’altra esordiente Greta Trecate vanno gli Affari generali. Nomina importante anche per il consigliere comunale Francesco Monteleone, che curerà Turismo, Eventi, Comunicazione radio Tv, Ufficio stampa, Rapporti con la Commissione europea e coordinamento con le associazioni del territorio. A Monteleone va anche la presidenza del Consiglio comunale, dopo la designazione nella prima assemblea dell’era Macrì. Ad Annunziata Pensabene assegnati i Servizi sociali, mentre a Carmine Godano sono andate le Politiche sociali e il Tempo libero, oltre alla vicepresidenza del Consiglio. Delega anche per Francesco Addolorato, al quale è stato affidato lo lo Sport. (Nella foto di Vittorio Bozzolo la giunta comunale e i consiglieri delegati)