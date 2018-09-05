<p>«La <strong>Calabria</strong> è<strong> l’essenza del mio ministero»</strong>. Parola di <strong>Gian Marco Centinaio, ministro alle Politiche Agricole e al Turismo</strong>, che oggi ha fatto tappa a<strong> Tropea</strong> per il suo tour iniziato in mattinata a Lamezia Terme. Il responsabile del dicastero, <strong>ricevuto dal prefetto di Vibo Valentia Giuseppe Gualtieri</strong> e accompagnato dal <strong>deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele,</strong> dal <strong>segretario cittadino della Lega di Vibo</strong> Valentia <strong>Raffaele Riga</strong>, e dal <strong>coordinatore provinciale Antonio Piserà,</strong> ha incontrato i <strong>rappresentanti delle varie categorie</strong> agricole, turistiche, balneari e della pesca, fortemente contrariati dalle politiche portate avanti dai Governi precedenti e dalla Comunità Europea. <strong>Parole al miele per la Calabria,</strong> considerata fondamentale nello scacchiere delle politiche agricole nazionali, soprattutto per quanto riguarda i prodotti agricoli, la cui tutela rappresenta «uno dei capisaldi dell’agenda di governo. Tuteleremo in ogni campo i prodotti del territorio – ha proseguito Centinaio – ma <strong>senza imporre dei dazi</strong> sulle merci importate, quello è un provvedimento superfluo. La nostra attenzione sarà rivolta alla qualità degli stessi: innalzeremo gli standard fino a portarli al livello di quelli italiani. Questa è tutela del<strong> Made in Italy</strong> e soprattutto del consumatore finale». \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28722"></div>\n\nAttenzione rivolta anche alle <strong>etichettature:</strong> «Quando si sceglie un prodotto bisogna sapere dove e quando è stato pescato, informazioni fondamentali che devono essere espresse in maniera chiara, non con sigle incomprensibili». Anche sul <strong>turismo parole importanti</strong> che aprono alla proposta portata avanti dal vice premier Matteo Salvini riguardante la creazione in <strong>Calabria di un paradiso fiscale per i pensionati</strong> di tutto il mondo: «È un’idea su cui si può lavorare, anche perché la regione può vivere di turismo per dodici mesi all’anno. L’intento del nostro Governo – ha continuato – è quella di valorizzare le mete considerate di Serie B rispetto a Venezia, Firenze o Roma, <strong>per fare conoscere la vera Italia,</strong> non quella che ormai è diventata uno stereotipo nel mondo. La <strong>Calabria racchiude perfettamente questi standard:</strong> mare, montagna, storia, cultura ed enogastronomia, tutto ciò che il turista oggi cerca». Il ministro non ha rinunciato neppure a puntare il dito<strong> contro l’attuale governo regionale: «Impensabile che non ci sia un assessore al Turismo»,</strong> e ai predecessori: «In tre mesi abbiamo fatto più di quanto Martina ha fatto in quattro anni. Ed è<strong> incredibile che con un sottosegretario al Turismo</strong> a Roma come la crotonese Dorina Bianchi sia stato <strong>chiuso l’aeroporto di Crotone».</strong> In chiusura il ministro ha rivolto un saluto al candidato alle prossime<strong> elezioni comunali di Tropea, Giuseppe Romano </strong><em>(in foto con il ministro) </em>assicurando il pieno sostegno della Lega.</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>