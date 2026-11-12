Da Jonadi alla ribalta della politica europea. Fabio Signoretta, 30 anni, sindaco del piccolo Comune alle porte di Vibo Valentia, è stato inserito tra i 50 giovani esponenti emergenti del liberalismo europeo selezionati da ALDE Party e LYMEC nell'ambito dell'iniziativa Young Liberals to Watch. Un riconoscimento che porta il nome della Calabria in un panorama internazionale popolato da parlamentari, eurodeputati, esponenti di governo e rappresentanti delle nuove generazioni impegnati nella vita pubblica.

L'iniziativa nasce in occasione del cinquantesimo anniversario della famiglia liberale europea ed è promossa da due organizzazioni di primo piano: ALDE Party, l'Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa, partito politico europeo che riunisce oltre 70 formazioni di diversi Paesi ed è una delle componenti del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, e LYMEC, l'organizzazione giovanile liberale europea, che rappresenta una rete di circa 250mila giovani.

La selezione, dedicata agli under 35 distintisi per il loro impegno politico, civile e sociale, ha raccolto oltre 100 candidature provenienti da tutta Europa, tra le quali una commissione ha individuato i 50 profili da valorizzare. Tra questi figurano la parlamentare austriaca Ines Holzegger, il presidente nazionale di Più Europa e Radicali Italiani Matteo Hallissey, l'europarlamentare svedese Emma Ytterell e la parlamentare slovena Sara Žibrat. Nell'elenco compaiono anche figure con responsabilità di governo e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee.

Dall'esperienza amministrativa di Jonadi alla battaglia per il voto ai sedicenni

Eletto sindaco nel giugno 2022, quando aveva appena 26 anni, Signoretta ha affiancato all'impegno amministrativo una crescente attività politica nazionale. Dirigente di Più Europa e iscritto a Radicali Italiani, è soprattutto il coordinatore nazionale di Voto16, la campagna che propone di estendere il diritto di voto ai sedicenni.

Proprio quest'ultimo impegno occupa un posto centrale nella motivazione pubblicata da ALDE Party, che riconosce al giovane amministratore calabrese la capacità di coniugare l'attività di governo locale con l'impegno per le riforme democratiche e la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica. Nella presentazione ufficiale viene valorizzata anche la sua attenzione ai diritti civili e al coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali.

Un percorso che ha avuto risvolti anche nell'attività amministrativa a Jonadi, dove Signoretta ha promosso iniziative come “Jonadi borgo Erasmus”, progetto pensato per favorire l'arrivo di giovani europei nelle abitazioni precedentemente disabitate del centro storico, e “Torno giù – L'Agorà di chi ritorna”, spazio di confronto dedicato ai calabresi emigrati, a quanti hanno scelto di rientrare e a coloro che continuano a vivere lontano dalla propria terra.

«È un riconoscimento che voglio condividere con la mia comunità e con tutte le persone che credono nelle potenzialità della nostra terra», dichiara Signoretta.

«Sono particolarmente felice che tra le motivazioni venga richiamata la battaglia per il voto ai sedicenni. Da anni continuiamo a ripetere che i giovani sono il futuro, ma troppo spesso li escludiamo dalle decisioni che riguardano proprio quel futuro. Credo che questa contraddizione debba essere superata. La democrazia deve avere il coraggio di dare fiducia e responsabilità alle nuove generazioni», aggiunge il sindaco.

La selezione dei 50 giovani liberali europei è stata al centro di un appuntamento in programma oggi, 12 novembre, a Dublino, nell'ambito delle iniziative di ALDE Party. La serata The Future Is Liberal Reception prevede un momento di riconoscimento dedicato ai selezionati, alla presenza di rappresentanti politici provenienti da diversi Paesi europei.

Per Jonadi e il Vibonese, un'occasione di visibilità internazionale legata al percorso politico di un giovane amministratore che, partendo da una realtà locale calabrese, ha conquistato l'attenzione di una delle principali famiglie politiche europee.