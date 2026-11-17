Dopo mesi di cantieri, chiusure e disagi legati al ripristino della pavimentazione e ai problemi delle condotte idriche, via Scesa del Gesù, nel centro storico di Vibo Valentia, è stata riaperta al traffico. Ma la nuova viabilità è già al centro delle polemiche. A contestare la decisione di invertire il senso di marcia della strada, che collega via Luigi Razza a corso Umberto I, è il gruppo consiliare di opposizione Cuore Vibonese, composto da Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria.

I quattro consiglieri denunciano le conseguenze del provvedimento sulla circolazione e, soprattutto, i potenziali rischi per la sicurezza stradale, chiedendo all'amministrazione comunale di ripristinare il precedente assetto.

«Dopo mesi di disagi infiniti, cantieri prolungati, chiusure reiterate per il ripristino delle basole e gravissimi problemi legati alle condotte idriche che hanno esasperato i residenti della zona, ci saremmo aspettati una riapertura di via Scesa del Gesù in grado di restituire normalità e respiro al centro storico. E invece, al danno dei mesi scorsi, si aggiunge oggi una scelta viaria illogica e pericolosa», affermano gli esponenti di Cuore Vibonese, facendosi portavoce delle lamentele che riferiscono di aver raccolto tra residenti, commercianti e automobilisti.

Il senso di marcia invertito e i percorsi più lunghi

Al centro della contestazione c'è l'inversione del senso unico di via Scesa del Gesù, una strada di dimensioni contenute ma importante per i collegamenti nel centro cittadino. Prima dei lavori, spiegano i consiglieri, gli automobilisti provenienti da via Luigi Razza potevano percorrerla in salita per raggiungere direttamente corso Umberto I. Con la riapertura, invece, il transito è consentito nel senso opposto, in discesa verso via Luigi Razza.

«Prima dei lavori – spiegano i consiglieri di Cuore Vibonese – chi percorreva via Luigi Razza poteva svoltare subito a sinistra, risalire via Scesa del Gesù e immettersi direttamente su corso Umberto I in modo fluido e naturale. Oggi, inspiegabilmente, il senso di marcia è stato invertito a scendere».

Una modifica che, secondo il gruppo, costringe chi proviene da via Luigi Razza a percorrere itinerari alternativi, passando anche per via Ipponium, dove la carreggiata presenta restringimenti dovuti alla conformazione del centro storico.

Il risultato, sostengono i consiglieri, sarebbe un aggravamento della circolazione, con percorsi più lunghi e possibili ingorghi proprio in una delle zone più frequentate della città.

«Un alto rischio di incidenti nel quadrivio di via Luigi Razza»

Ma è soprattutto la questione della sicurezza a preoccupare Cuore Vibonese. Con il nuovo senso di marcia, infatti, i veicoli che scendono da via Scesa del Gesù si immettono nel quadrivio di via Luigi Razza, un'intersezione che il gruppo considera particolarmente delicata.

«Con l'attuale senso di marcia a scendere, i veicoli si immettono direttamente nel quadrivio di via Luigi Razza, un incrocio già complesso dove chi guida stenta a comprendere le precedenze, creando un altissimo rischio di incidenti. È una soluzione calata dall'alto che non tiene conto delle abitudini e delle reali esigenze di chi vive e attraversa Vibo Valentia».

Una valutazione, quella sulla pericolosità dell'incrocio, che i consiglieri pongono alla base della richiesta di rivedere il provvedimento.

La richiesta al Comune: «Ripristinare subito il vecchio senso di marcia»

Da Cuore Vibonese arriva quindi un appello diretto all'amministrazione comunale e agli uffici competenti affinché venga ripristinata la precedente direzione di percorrenza, da via Luigi Razza verso corso Umberto I.

«Chiediamo che si intervenga senza ulteriori indugi per ripristinare il senso di marcia originario, consentendo nuovamente la salita da via Luigi Razza verso corso Umberto I. È un provvedimento di puro buonsenso che restituirebbe fruibilità ai residenti, fluidità al traffico ed eliminerebbe un pericoloso punto di conflitto viario».

La presa di posizione si conclude con una critica più generale alle scelte che accompagnano gli interventi di riqualificazione urbana: «Le opere pubbliche devono migliorare la vivibilità della città, non trasformarsi in una fonte perenne di disagi».