Un finanziamento da 200mila euro per il ripristino ambientale delle aree dei Mercati generali e della Piscina comunale di Vibo. È quanto ottenuto dal Comune grazie a un bando del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, un risultato che viene salutato con favore da Antonio Schiavello, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

«Grazie al bando del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria il Comune di Vibo Valentia ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro: queste risorse rappresentano un importante segnale di attenzione verso la tutela ambientale e la riqualificazione urbana», afferma Schiavello in una nota, sottolineando il valore strategico dell’intervento per due aree da tempo bisognose di recupero e valorizzazione.

Il contributo regionale rientra in una misura più ampia rivolta ai comuni calabresi, pensata per sostenere azioni di rigenerazione ambientale e di recupero di spazi urbani compromessi. «Il Comune di Vibo Valentia – prosegue Schiavello – ha ottenuto il finanziamento partecipando a un bando regionale promosso dalla Regione Calabria, una misura strutturata e rivolta ai comuni calabresi, finalizzata a sostenere azioni concrete di rigenerazione ambientale e di recupero di spazi urbani compromessi».

Nel suo intervento, il capogruppo di Fratelli d’Italia rivolge un ringraziamento all’assessore regionale competente. «In questo contesto desidero ringraziare l’assessore regionale Antonio Montuoro per il lavoro politico e istituzionale svolto. Grazie alla sua volontà la Regione Calabria ha messo in campo una misura fondamentale a sostegno dei comuni calabresi, finalizzata a promuovere una più ampia e strutturata azione di rigenerazione ambientale sul territorio».

Schiavello evidenzia anche il ruolo svolto dalla macchina amministrativa comunale. «Un contributo determinante – sottolinea – è arrivato inoltre dall’ottimo lavoro degli uffici competenti di Palazzo Razza, che hanno operato con professionalità e puntualità nella predisposizione degli atti necessari alla partecipazione al bando e all’ottenimento delle risorse. Un esempio di buona sinergia tra livello politico e struttura amministrativa».

Nel commentare il risultato raggiunto, il consigliere comunale rimarca la linea politica del suo gruppo in Consiglio comunale. «È importante evidenziare che Fratelli d’Italia, pur collocandosi all’opposizione, continua a lavorare con senso di responsabilità e spirito costruttivo per il bene della città. Essere all’opposizione non significa sottrarsi all’impegno per il territorio, ma contribuire, anche attraverso il dialogo istituzionale con la Regione, a intercettare risorse e opportunità utili alla comunità».