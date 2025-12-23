Il Consiglio Comunale di Vibo Valentia ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, un documento che definisce le priorità di intervento sul territorio per il prossimo triennio con un investimento complessivo di circa 48,8 milioni di euro.

«Il dato politico e amministrativo che emerge con assoluta prepotenza – si legge nella nota - riguarda la genesi dei progetti: su un totale di 39 interventi previsti, ben 31 sono riferibili a opere pubbliche nuove, interamente programmate dall’Amministrazione Romeo. Un risultato che certifica una straordinaria capacità di programmazione e di intercettazione di risorse vincolate e trasferimenti dedicati».

Dei 31 interventi in questione, particolare rilievo assumono quelli dell’annualità 2026, per un importo di 3,4 milioni di euro, «fondi interamente intercettati dall’attuale Amministrazione Romeo e quindi già cantierabili nel corso del prossimo anno».

Il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Monteleone:

«Il piano che abbiamo presentato non è una semplice lista di desideri, ma la base concreta su cui si costruiranno i cantieri del futuro. Il fatto che quasi la totalità delle opere sia frutto del lavoro di questa Amministrazione dimostra che abbiamo impresso un cambio di passo decisivo. Stiamo operando con responsabilità e trasparenza per dare risposte ai bisogni della città, dalle scuole allo sport, fino alla riqualificazione urbana con particolare attenzione alle frazioni. È una programmazione realistica, sostenibile e, soprattutto, coerente con le risorse che siamo stati capaci di attrarre a beneficio di tutta la comunità di Vibo Valentia».

Tra gli interventi di rilievo finanziati figurano:

il potenziamento delle infrastrutture idriche; la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico e antincendio di cinque edifici scolastici, tra i quali spiccano la Sacra Famiglia, la Bruzzano e la scuola Pennello di Vibo Marina; il completamento della pista di atletica in località Maiata; il nuovo palazzetto dello sport a Moderata Durant.