Il capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Vibo chiede al sindaco Limardo e all'assessore Russo interventi urgenti per il manto stradale dell'ingresso del plesso

Il capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Vibo Valentia, Stefano Soriano, continua a denunciare pubblicamente le condizioni in cui versano siti stradali, quartieri, opere pubbliche e quanto, secondo il consigliere, merita interventi di riqualificazione. Dalla città capoluogo passando per le frazioni, Soriano – ormai da tempo – fa una disamina del territorio del comune di Vibo Valentia, presentando, anche, relativa relazione e richiesta di interventi all’amministrazione Limardo. [Continua in basso]

Oggetto dell’ultima segnalazione del capogruppo del Pd al Comune, è l’ingresso dell’asilo nido in via delle Accademie Vibonesi. La strada di accesso al plesso è caratterizzata da manto stradale danneggiato, deteriorato, motivo per cui il consigliere ha chiesto “un intervento urgente” per la messa in sicurezza. Soriano ha posto il problema all’attenzione del sindaco Maria Limardo e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Russo.

