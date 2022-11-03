Diversi consiglieri all’attacco: «Ci troviamo per l’ennesima volta a denunciare l’inadeguatezza della maggioranza che sostiene questa amministrazione comunale»

«Ci troviamo per l’ennesima volta a denunciare l’inadeguatezza della maggioranza che sostiene questa amministrazione comunale la quale non è in grado neanche di esprimere un nome per la vicepresidenza della commissione Lavori Pubblici senza che questo lasci l’incarico subito dopo la propria nomina. Eppure lo schieramento è composto da quasi 20 elementi, ciò nonostante abbiamo dovuto attendere oltre un anno affinché si giungesse ad una prima votazione, quella che ha portato alla nomina della collega Zelia Fusino, cui dovrà seguirne un’altra proprio per le immediate dimissioni di quest’ultima». Lo fanno sapere i consiglieri comunali di minoranza al Comune di Vibo Valentia presenti in aula durante la seduta della suddetta Commissione Marco Miceli, Laura Pugliese, Giusy Colloca, Silvio Pisani, Elisa Fatelli, Loredana Pilegi, Giuseppe Russo, Lorenza Scrugli e Pietro Comito. [Continua in basso]

«Circostanza, questa, – aggiungono gli interessati – che come minoranza abbiamo appreso solo questa mattina. Durante la seduta odierna della Commissione, in assenza del presidente Lo Schiavo, ha presieduto i lavori il commissario Cataudella nonostante fosse presente in aula la vicepresidente Fusino. Ai chiarimenti in merito chiesti dagli esponenti di opposizione, ci è stato comunicato che la consigliera in questione ha presentato regolari dimissioni il giorno stesso delle elezioni. Facile immaginare la nostra perplessità di fronte all’ennesima riprova dell’inadeguatezza di una maggioranza che non è in grado, di convergere su un proprio membro per garantire la regolare attività amministrativa. La Fusino, stimata professionista del nostro territorio, che gode anche profonda stima bipartisan all’interno dell’emiciclo, viene probabilmente votata dalla maggioranza a sua insaputa. Tale stato di cose è emblematico di un’assenza non solo di armonia, coesione strategica, ma soprattutto di equilibri sempre più precari all’interno della maggioranza e in particolare del gruppo consiliare più numeroso espressione dell’amministrazione Limardo. È assodata la perdita – ormai da tempo – di quello slancio ed entusiasmo che hanno accompagnato la campagna elettorale del sindaco il quale a sua volta avrebbe dovuto fare vivere alla città di Vibo Valentia una nuova fase storica. Invece, purtroppo, i cittadini continuano a subire la solita e triste storia mentre questa maggioranza – concludono i consiglieri di opposizione – si dimostra sempre più disinteressata a lavorare per il bene della città. Ma, a questo punto riteniamo che non sia più disinteresse, quanto incapacità».

