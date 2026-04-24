Convocato per il 30 aprile il Consiglio comunale di Vibo Valentia, con un ordine del giorno denso di temi amministrativi e politici che spaziano dal bilancio alle emergenze ambientali, fino alle questioni strategiche per il territorio costiero. La seduta pubblica ordinaria si terrà alle ore 9 nella sala consiliare del Palazzo municipale, con eventuale seconda convocazione fissata al 4 maggio.

Al centro dei lavori, come emerge dalla convocazione firmata dal presidente del Consiglio Antonio Iannello, vi sarà innanzitutto l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2025, passaggio fondamentale per certificare lo stato dei conti dell’ente e programmare le future scelte finanziarie. Accanto a questo, l’aula sarà chiamata a discutere una serie di variazioni di bilancio relative al triennio 2026-2028, con l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione e la ratifica di precedenti deliberazioni di giunta.

Spazio anche alle interrogazioni presentate dai gruppi consiliari, che accendono i riflettori su alcune criticità del territorio. Tra queste, i chiarimenti richiesti sui lavori di rimozione dei detriti e sulla pulizia delle strade dopo le mareggiate dello scorso febbraio, nonché la questione, sempre più centrale nel dibattito politico locale, della delocalizzazione dei depositi costieri della Meridionale Petroli a Vibo Marina.

Non meno rilevanti i punti legati agli interventi urgenti lungo l’area costiera, in particolare nella zona del torrente Antonucci, e il riconoscimento di debiti fuori bilancio, temi che evidenziano la complessità della gestione amministrativa e le necessità di intervento su situazioni pregresse.

Sul piano politico, infine, si segnalano due ordini del giorno destinati a stimolare il confronto tra maggioranza e opposizione: il primo riguarda la richiesta di istituire una commissione consiliare speciale sulla delocalizzazione dei depositi petroliferi, il secondo propone il ritorno del mercato settimanale nel centro urbano di Vibo Marina, con l’obiettivo di coniugare sicurezza, sostenibilità economica e rilancio del commercio locale.

Una seduta che si preannuncia quindi articolata e significativa, con temi destinati ad avere ricadute concrete sulla vita della città e dei suoi cittadini.