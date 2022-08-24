Dopo l'intervento del Wwf, il gruppo consiliare chiede lo stop all'abbattimento e denuncia: «Non è la prima volta, mentre tutto il mondo si prodiga per la difesa dell'ambiente in questa città vengono eliminate piante senza poi rimpiazzarle»

«Condividiamo appieno le preoccupazioni e l’amarezza rappresentata non solo dai cittadini ma anche dal delegato del Wwf Italia per la Calabria, avv. Calzone Angelo per chiedere formalmente l’interruzione dello scempio ambientale perpetrato a danno degli alberi di grandi dimensioni risalenti da almeno un trentennio e situati nella piazza Spogliatore». Così in una nota il gruppo consiliare di Coraggio Italia al Comune di Vibo Valentia, dopo che nel corso dei lavori di riqualificazione dell’area sono state abbattute le piante che la circondavano. [Continua in basso]

«Gli alberi vecchi e grandi sono fondamentali per l’ambiente – proseguono gli esponenti di Coraggio Italia – perché immagazzinano quantità di carbonio molto più elevate rispetto agli alberi più piccoli e sono importantissimi nel mitigare i cambiamenti climatici. Orbene in un momento in cui tutto il mondo si sta mobilitando, a fatica, nella salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema tutto, nella città di Vibo Valentia assistiamo periodicamente al taglio degli alberi senza che questi vengano rimpiazzati».

Dunque il gruppo consiliare, passato all’opposizione a febbraio, si unisce «al grido della delegato del Wwf e dei cittadini per dire stop alla prosecuzione del taglio di alberi nella nostra amata città, ed invita il sindaco, l’assessore e il dirigente ad adottare gli opportuni provvedimenti per salvaguardare gli alberi rimasti ed adeguare il progetto di riqualificazione della piazza in virtù della tutela degli stessi».

