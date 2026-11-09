La seduta è fissata alle 15, con eventuale seconda convocazione venerdì 13 alle 16. Tra gli otto punti anche l’asilo di Moderata Durant e il debito fuori bilancio per i lavori della scala mobile (mai inaugurata) tra il terminal bus e il centro

Il Consiglio comunale di Vibo Valentia torna a riunirsi giovedì 12 novembre alle 15. Tra gli otto punti all’ordine del giorno ci sono il bilancio consolidato 2025, il riconoscimento di un debito fuori bilancio per i lavori di collegamento con scala mobile (mai inaugurata) tra il terminal bus e il centro cittadino e la richiesta di verifiche sulla rete idrica a Cancello Rosso e contrada Buffetta. La seduta, convocata dal presidente Antonio Iannello, si terrà nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza. L’eventuale seconda convocazione è fissata per venerdì 13 novembre alle 16.

Bilancio, terminal bus e viabilità a Vibo Marina

Dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio e del sindaco, l’aula esaminerà il bilancio consolidato 2025 e la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2026-2028 approvata dalla giunta il 13 ottobre.

All’esame anche il debito fuori bilancio legato ai lavori per la scalinata e il collegamento mobile tra il terminal bus e il centro cittadino. La proposta riguarda il riconoscimento delle somme dovute per il risarcimento, gli interessi e le spese in seguito a una sentenza esecutiva del Tribunale di Reggio Calabria.

Per Vibo Marina, il Consiglio discuterà l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area stradale. L’operazione è subordinata all’esecuzione di lavori di adeguamento e allargamento della strada, da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione legati a una richiesta di permesso di costruire.

Polo universitario, asilo di Moderata Durant e carenza idrica

Sono tre gli ordini del giorno presentati dai consiglieri. Maria Rosaria Nesci e altri firmatari chiedono al sindaco e alla giunta di adottare un atto di indirizzo per avviare il percorso istituzionale verso la costituzione del polo universitario del Vibonese.

Danilo Tucci e gli altri proponenti chiedono di includere il nuovo asilo nido di Moderata Durant nell’avviso pubblico per l’affidamento della gestione degli asili comunali, anche con una procedura separata. La proposta subordina l’efficacia dell’aggiudicazione, la firma del contratto e l’avvio del servizio al completamento del collaudo e degli altri adempimenti necessari a rendere disponibile l’immobile.

L’ultimo punto riguarda la carenza idrica a Cancello Rosso e contrada Buffetta. Con un ordine del giorno presentato da Giuseppe Russo e altri consiglieri, si chiedono verifiche tecniche e idrauliche immediate sulla rete a seguito dei recenti cantieri edili e di riqualificazione urbana.

La seduta è pubblica e sarà trasmessa in diretta su Magnetofono e YouTube.