Sono giornate di fibrillazione per la politica vibonese e, in particolare, per le forze di centrosinistra che compongono la maggioranza alla guida del Comune. Le dimissioni del segretario cittadino del Partito democratico, Gernando Marasco, e di altri due membri del direttivo, Angelo Calzone e Gregorio Vinci, hanno squarciato il velo sulle tensioni che attraversano i dem locali, riaccendendo inevitabilmente i riflettori sulla federazione provinciale guidata da Teresa Esposito ma anche, di riflesso ma non troppo, sulla leadership della Giunta comunale affidata a Enzo Romeo.

Le ricostruzioni e i retroscena che si rincorrono, vorrebbero entrambe le posizioni nel mirino dei nuovi equilibri che si vanno costruendo attorno e dentro il partito, proprio quando, nel primissimo orizzonte, si stagliano le elezioni per la presidenza della Provincia e, più in là, l’appuntamento delle elezioni politiche. L’attivismo dei capicorrente, in questo senso, non è affatto dissimulato e a dare le carte sono tornati i protagonisti di recenti stagioni che nel partito conservano ancora una certa autorevolezza e apportano un cospicuo numero di tessere.

Gli ex consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Luigi Tassone, stando agli esiti di un recente confronto tra i vertici locali del partito e il segretario regionale Nicola Irto, sarebbero in procinto di formare un comitato ristretto che andrà ad affiancare Teresa Esposito. Comitato al quale prenderebbe parte anche un referente del consigliere regionale Ernesto Alecci, capogruppo a Palazzo Campanella, nella persona dell’imprenditore Enzo Mirabello. Nel corso dello stesso confronto, sul punto relativo alle Provinciali, è stato lo stesso Mammoliti ad esprimere riserve sulla possibile candidatura alla presidenza del sindaco Romeo, segnalando le difficoltà che lo stesso incontrerebbe, in questa fase, nella sua maggioranza a Palazzo Luigi Razza.

Nella partita di Mammoliti e Tassone entra a pieno titolo anche l’ex consigliere regionale e leader di Liberamente Progressisti Antonio Lo Schiavo. Non è un mistero che su un suo possibile ingresso nel Pd ci sia un forte pressing da più parti, così come che la federazione tra i gruppi consiliari degli “alecciani” Democratici e riformisti e dei Progressisti per Vibo che fanno capo al notaio, sia un preciso segnale che va a rafforzare un’intesa già tenuta a battesimo la scorsa estate. Proprio nella sede del Pd.

Lo Schiavo: “Romeo è il sindaco, ma ora un patto per Vibo”

La posizione di Lo Schiavo non è tuttavia di netta ostilità allo status quo. Lo ha chiarito egli stesso in post affidato ai suoi canali social nel quale ha comunque, e ancora una volta, ribadito la necessità di un rilanciare l’azione amministrativa nel “secondo tempo” della consiliatura. Partendo da una replica a quanti, dalle opposizioni, hanno parlato di una maggioranza “finita” all’indomani delle dimissioni di Marasco, Lo Schiavo scrive: «La maggioranza c'è ed è quella che i vibonesi hanno scelto due anni fa, quando dopo quindici anni di governo del centrodestra hanno affidato a Enzo Romeo e alla coalizione di centrosinistra il diritto e il dovere di amministrare la città. A chiedere oggi le urne - segnala - sono le stesse forze che hanno guidato Vibo per tre lustri. Chi ha avuto quindici anni per cambiare la città dovrebbe avere almeno la prudenza di non impartire lezioni».

Il leader di Liberamente Progressisti smussa poi le ricostruzioni che negli ultimi giorni hanno riguardato i suoi obiettivi. «Non ricopro incarichi istituzionali - scrive -, non ho ruoli da difendere e non ne chiedo. Rispondo soltanto al mio movimento e a chi mi ha sostenuto. Questa libertà mi consente di esprimere con chiarezza ciò che penso e continuerò a farlo senza farmi trascinare in polemiche, soprattutto da chi sembra avere sempre bisogno di individuare un nemico. Il sindaco è Enzo Romeo - asserisce -. L'ho sostenuto e continuo a sostenerlo. La lealtà non si proclama, si pratica quotidianamente. Quello che dico, lo faccio».

E a chi ha guardato con sospetto la federazione con Alecci, Lo Schiavo spiega: «Si tratta di un meccanismo di semplificazione del lavoro d'aula che auspico possa estendersi anche ad altre sensibilità politiche. Tuttavia, più degli assetti mi interessano i contenuti e le prospettive per la città».

Poi lo sprone e le proposte: «È arrivato il momento che la maggioranza si confronti attorno a un tavolo politico, anziché attraverso dichiarazioni e polemiche a mezzo stampa, per valutare con onestà ciò che ha funzionato e ciò che deve essere migliorato. Serve un patto per Vibo, con priorità chiare e realizzabili, capaci di incidere concretamente sul volto della città e da completare entro la fine della consiliatura».