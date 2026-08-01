L’ondata di solidarietà e vicinanza ricevute ha reso meno amaro, per quanto possibile, il momento vissuto da Laura Pugliese, la cui auto nei giorni scorsi è stata incendiata da ignoti mentre si trovava parcheggiata davanti la sua casa a Bivona. La consigliera comunale vuole ora «ringraziare pubblicamente gli amici, i cittadini, gli esponenti del mondo politico, sindacale, dell’associazionismo che mi hanno manifestato la loro solidarietà e vicinanza».

«Episodi come quelli subiti non offendono soltanto chi ne rimane coinvolto e la sua famiglia, ma, allorquando, si ricoprono ruoli istituzionali e di rappresentanza, colpiscono un’intera comunità», spiega in una nota.

L’ondata di solidarietà viene interpretata da Pugliese come «l’emblema di una società, quella vibonese, che s’indigna, non indietreggia, che si ribella e che si riconosce nei superiori valori della legalità e dello stato di diritto. Da rappresentante istituzionale avverto forte il dovere di resistere e di non lasciarmi intimidire – puntualizza –, lo devo alla mia storia, alla mia famiglia, alla mia Città, a quella nobile Vibo Valentia, Monteleone, Hipponion, che rimanda alla storia, alla sapiente e vivace tradizione culturale ed intellettuale. A quella Vibo Valentia cioè, che,da ultimo, è stata celebrata dal più importante quotidiano economico d’Italia, il Sole 24 Ore, nell’eccellenza del Conservatorio che la nostra Città ospita. Tanto, e, non solo, rappresenta per tutti noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Dunque, ogni fenomeno diverso che s’ispira alla violenza, alla minaccia e alla prevaricazione, va respinto e rigettato con forza coraggio e determinazione».

Pugliese si dice fiduciosa nell’operato delle forze dell’ordine, che «ringrazio per il meticoloso e scrupoloso lavoro che stanno svolgendo e confido in una puntuale risposta della magistratura. Io continuerò a fare la mia parte, impegnandomi con coraggio, lealtà, onestà e determinazione, perché credo e voglio sperare in un futuro migliore, abbraccio tutti coloro i quali mi sono stati vicini, accostandomi al nostro “leone”, simbolo di una Città che non abbassa la testa, che con coraggio saggezza e forza difende i suoi cittadini e la loro storia.Vibo è Viva, Viva Vibo Valentia Viva».