Un utente che sembra essere un sostenitore del M5s ha attaccato sui social l’ex sindaco candidato per la Lega alle Regionali: «Parole che fanno rabbrividire ma non reagirò mai con la stessa rabbia»

«Leggere, sotto i miei post, parole come queste fa rabbrividire. Mi indigno, ma non risponderò mai con la stessa rabbia. Invito invece tutti a riflettere. Io scelgo la serenità di chi non è abituato ad odiare». Sceglie di rispondere così Maria Limardo a un hater che ha commentato un suo post social augurandole di «bruciare viva». L’ex sindaco di Vibo, candidata per Lega al Consiglio regionale nella circoscrizione Centro, ha dovuto affrontare non pochi attacchi da quando ha annunciato il suo ingresso nel Carroccio. In molti non le perdonano di aver lasciato Forza Italia per Salvini, sebbene entrambi i partiti siano espressione dell’attuale compagine governativa di centrodestra.

Ma questa volta è stata oltrepassata una linea rossa che Limardo non intende ignorare, affidando sempre ai social la sua reazione. A rivolgere nei suoi confronti parole così cariche d’odio è stato quello che, a quanto pare, dovrebbe essere un sostenitore del M5s, almeno questo si evince dal suo profilo Facebook.

«Invito il Prof. Tridico a prendere le distanze da tutto questo odio e questo rancore che lo circonda – aggiunge Limardo - Io brucio sì, ma di passione e di amore per la nostra terra. Ed è con questo fuoco che continuerò a impegnarmi, perché la Calabria non cada mai nelle mani di chi sa solo odiare ed ha già dimostrato di non saper fare altro».