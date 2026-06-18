La seduta straordinaria affronterà il Piano di emergenza esterna della Meridionale Petroli, la riapertura della Buccarelli, l’emergenza ambientale al Fosso Antonucci, l’ex Statale 522, gli interventi fognari a Bivona e Cancello Rosso, la variazione di bilancio e il regolamento del Museo della Tonnara

Sarà soprattutto Vibo Marina, con le sue emergenze ambientali, infrastrutturali e industriali, a occupare il prossimo Consiglio comunale di Vibo Valentia. La seduta straordinaria, convocata su iniziativa della minoranza, si terrà lunedì 22 giugno alle ore 9, nella sala delle adunanze del Palazzo municipale. L’eventuale seconda convocazione è fissata per martedì 23 giugno alle ore 10.

L’ordine del giorno comprende dodici punti, tra interrogazioni, provvedimenti finanziari, lavori urgenti e richieste di intervento presentate dai gruppi politici. Al centro del confronto ci saranno il progetto dell’acquario comunale, i depositi costieri, il Piano di emergenza esterna della Meridionale Petroli, il futuro dell’oleodotto Eni e diversi problemi che interessano le frazioni.

Acquario e rischio industriale a Vibo Marina

Uno dei primi argomenti sarà il progetto per la realizzazione di un acquario comunale nell’area dell’ex Basalti Energia, a Vibo Marina. I consiglieri di Forza Italia Porcelli, Lo Schiavo e Corrado chiedono chiarimenti sulle autorizzazioni, sulle possibili interferenze con il Piano di emergenza esterna della Meridionale Petroli, sulle condizioni ambientali del sito, sui vincoli idrogeologici e sulla sostenibilità economica dell’intervento.

La questione si incrocerà con il confronto richiesto da tutti i gruppi di opposizione sull’aggiornamento del Piano di emergenza esterna dello stabilimento petrolifero. Il termine per presentare osservazioni è fissato al 28 giugno e i consiglieri chiedono che l’amministrazione riferisca anche sul piano relativo al vicino deposito Eni di viale delle Industrie.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a discutere la proposta avanzata dai capigruppo di maggioranza Pisani, Pugliese, Grimaldi, Trapani e Barbuto per la delocalizzazione dell’oleodotto Eni presente sull’arenile di Vibo Marina.

Fosso Antonucci, scuola Buccarelli e mercato

Tra le interrogazioni compare anche il caso del Fosso Antonucci, nell’area del Pennello. I consiglieri di Cuore Vibonese Cutrullà, Russo, Tucci e Calabria chiedono risposte sul degrado e sui possibili rischi igienico-sanitari.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Schiavello porterà invece in aula la situazione del plesso scolastico "Buccarelli" di viale dell’Industria, chiedendo informazioni sulla sua riapertura. Un’altra interrogazione riguarda il possibile trasferimento del mercato settimanale dalla zona della stazione verso il centro della frazione o il lungomare.

Per affrontare le difficoltà della stagione estiva, Schiavello propone anche l’introduzione urgente di una zona a sosta regolamentata lungo le principali strade di Vibo Marina. Un ulteriore punto riguarda la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità lungo l’ex Statale 522, nel tratto compreso tra Vibo Marina e Bivona.

Le emergenze fognarie

Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulle spese sostenute per due interventi urgenti alla rete fognaria.

Il primo riguarda Bivona, in località Cambusa, dove si è reso necessario ripristinare e mettere in sicurezza le condotte dopo gli eventi meteorologici del 12 febbraio. Il secondo interessa via Andreacchi, nella zona di Cancello Rosso, con il rifacimento di un tratto della fognatura, degli allacci alle abitazioni e della tubazione destinata alla raccolta delle acque piovane.

In entrambi i casi il passaggio in Consiglio servirà a riconoscere e regolarizzare i costi dei lavori eseguiti in condizioni di urgenza.

Tributi e "rottamazione quinquies"

Un’altra parte rilevante della seduta sarà dedicata alle entrate comunali. L’aula dovrà approvare il regolamento per la definizione agevolata dei tributi e delle altre somme dovute al Comune, la cosiddetta "rottamazione quinquies".

Il Consiglio dovrà esaminare sia l’adesione dell’ente alla misura sia le regole necessarie per applicarla alle entrate comunali. È prevista anche la ratifica di una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, già approvata dalla Giunta il 4 giugno.

Piscopio e Museo della Tonnara

Le interrogazioni di Cuore Vibonese toccheranno anche Piscopio. I consiglieri chiedono informazioni sul campetto comunale Mercadante e su un impianto di illuminazione installato, rispetto al quale la convocazione non fornisce ulteriori dettagli.

Tra i provvedimenti figura infine l’approvazione del regolamento del "Museo civico della Tonnara, del mare e della pesca".

La seduta si aprirà con le comunicazioni del presidente del Consiglio comunale e del sindaco. I lavori saranno pubblici e potranno essere seguiti anche in diretta streaming attraverso i canali indicati dal Comune.