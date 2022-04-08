Il coordinatore Claudia Gioia: «Il partito si pone come obiettivo principale quello di tutelare, difendere e rappresentare i cittadini vibonesi»

Nominato il coordinamento di “Azione”. Lo rende noto Claudia Gioia, nelle vesti di referente cittadino: «Dopo la nomina della sottoscritta a segretaria cittadina di Azione ho provveduto con entusiasmo, e dopo avere sentito gli iscritti, il segretario provinciale ed il segretario regionale, alla formazione degli organismi cittadini ed all’attribuzione delle cariche del partito cittadino così come di seguito: vicesegretaria: Samantha Mercadante; responsabile organizzativo del partito: Giuseppe Tropeano a cui va anche la funzione di titolare della comunicazione». [Continua in basso]

«Membri del direttivo cittadino: Pierluigi Lo Gatto, Cristiano Romano, Doris Deodato, Francesca Tavella, Emanuel Mangone, Foca Monteleone, Rosita Giordano, Francesco Fusca, Salvatore La Gamba, Domenico Barbieri, Anusca De Vita, Fernanda Brasca, Riccardo Deodato, Isabella D’Alì, Giovanna Zangara». Chiara la posizione di Claudia Gioia: «Sono convinta che l’entusiasmo, la passione e la serietà di tutti i dirigenti cittadini del partito unitamente alle capacità politiche della vicesegretaria Mercadante e del responsabile organizzativo Tropeano, rappresentano i punti di forza di un partito che si pone come obiettivo principale quello di tutelare, difendere e rappresentare i cittadini vibonesi. A breve, peraltro, il segretario provinciale Pino Romano, provvederà a nominare i membri del direttivo provinciale completando, così, la struttura del partito».