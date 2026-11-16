Un nuovo passo per il progetto rilanciato da Barillari nel 2025. Oggi l’incontro istituzionale a Palazzo de Nobili con quattro amministrazioni vibonesi e una risoluzione da portare in Consiglio del capoluogo regionale. Sullo sfondo i disservizi denunciati dai sindaci e il possibile referendum

La battaglia per riportare Serra San Bruno e altri Comuni delle Serre vibonesi sotto la Provincia di Catanzaro compie un nuovo passo. Questa volta è il capoluogo regionale a muoversi ufficialmente, aprendo le porte agli amministratori che da un anno hanno rilanciato la richiesta di modificare i confini provinciali. A Palazzo De Nobili, sede del Comune capoluogo di regione, si sono riunite congiuntamente le sei Commissioni consiliari permanenti per discutere della riaggregazione dei centri montani attualmente appartenenti al territorio vibonese.

Al tavolo erano presenti quattro rappresentanti delle amministrazioni interessate: il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, la sindaca di Brognaturo, Rossana Tassone, il primo cittadino di Mongiana, Francesco Angilletta, e il vicesindaco di Simbario, Bruno Vilone. Per il Comune di Catanzaro ha partecipato la vicesindaca Giusy Iemma.

Il risultato dell'incontro è una risoluzione che sarà portata all'esame del Consiglio comunale di Catanzaro, con l'obiettivo di impegnare formalmente l'Amministrazione a sostenere il percorso davanti alla Regione e al Parlamento.

Una novità politica che rafforza il fronte dei Comuni intenzionati a lasciare Vibo Valentia, pur senza modificare, almeno per il momento, l'appartenenza amministrativa dei territori.

Una battaglia cominciata anni fa, tra strade dissestate e servizi insufficienti

La questione affonda le radici nel malcontento di una parte delle comunità montane, che non hanno mai completamente accettato il distacco da Catanzaro, sancito nel 1992 con l'istituzione della nuova Provincia di Vibo Valentia, divenuta operativa nel 1995.

Già tra il 2017 e il 2018, il comitato civico Pro Catanzaro aveva raccolto oltre 4mila firme a sostegno del ritorno delle Serre nella precedente circoscrizione provinciale. Un'iniziativa accompagnata da alcune deliberazioni consiliari, rimasta però senza sviluppi decisivi.

A riaccendere la discussione è stato, nel novembre 2025, Alfredo Barillari, che ha portato la proposta in Consiglio comunale a Serra San Bruno, ottenendo il via libera della maggioranza il 18 novembre. L'opposizione aveva abbandonato l'aula chiedendo garanzie scritte sulla salvaguardia dei servizi e dei presidi territoriali.

Da quel momento il fronte si è allargato. Simbario e Mongiana hanno riavviato l'iter, mentre Brognaturo ha confermato la propria adesione al progetto. Nell'iniziativa sono stati coinvolti anche altri centri del comprensorio, tra cui Fabrizia, Spadola e Nardodipace, sebbene con posizioni e percorsi amministrativi differenti.

Le motivazioni sono state raccontate più volte dagli stessi sindaci sulle pagine del Vibonese: viabilità inadeguata, difficoltà nei collegamenti, servizi carenti e un rapporto storico ed economico ritenuto più stretto con il Catanzarese.

Particolarmente dura era stata la posizione del sindaco di Simbario, Gennaro Crispo, che per descrivere le differenze nella manutenzione delle strade tra i due territori aveva utilizzato un paragone provocatorio: «Sembra di passare dal Terzo Mondo agli Stati Uniti».

Anche Angilletta aveva ricordato che la protesta parte da lontano: «È un'iniziativa che parte dal 2017 e se siamo qui oggi a riprenderla significa che nulla è migliorato».

La questione, tuttavia, non riguarda soltanto le strade. Per Barillari il nodo è soprattutto quello dell'identità territoriale e dei rapporti sociali, economici e culturali, che porterebbero le comunità delle Serre a gravitare maggiormente verso il versante ionico della Calabria.

Lo scorso 13 ottobre, intervistato dal Vibonese, il sindaco serrese aveva ribadito la volontà di proseguire il percorso, rilanciando anche l'ipotesi di un referendum territoriale per coinvolgere direttamente i cittadini.

La richiesta ha però aperto un confronto anche sulle responsabilità istituzionali. Nel novembre 2025, l'allora presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L'Andolina, aveva contestato l'idea di un sostanziale abbandono delle Serre, ricordando che le competenze provinciali riguardano principalmente viabilità ed edilizia scolastica e rivendicando investimenti e programmazioni per milioni di euro.

Diversa la lettura del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, primo presidente della Provincia, che aveva riconosciuto il disagio delle comunità montane e chiamato in causa anche le scelte regionali, soprattutto in materia sanitaria. «Se i sindaci chiedono di andare via, significa che qualcosa non ha funzionato», aveva osservato.

Nel frattempo, dal Catanzarese erano arrivati segnali di apertura. Il presidente della Provincia Amedeo Mormile aveva espresso una posizione favorevole alla richiesta, mentre alcuni consiglieri comunali del capoluogo avevano sollecitato un sostegno politico e istituzionale alla riaggregazione.

L'incontro odierno rappresenta dunque il passaggio dalle aperture politiche a un'iniziativa istituzionale del Comune di Catanzaro.

I lavori sono stati coordinati dalla presidente della Sesta Commissione Vigilanza, Alessandra Lobello, insieme ai presidenti delle altre cinque Commissioni, Gregorio Buccolieri, Luigi Levato, Igea Caviano, Francesco Scarpino e Vincenzo Capellupo.

«Sono orgogliosa di aver riscontrato una così ampia e sentita condivisione attorno a una battaglia identitaria e territoriale che riguarda il futuro delle nostre comunità», ha dichiarato Lobello, sottolineando che la presenza degli amministratori delle Serre testimonia «una volontà chiara e radicata, che merita tutto il nostro sostegno istituzionale».

La presidente ha quindi annunciato la richiesta di convocare un Consiglio comunale dedicato: «Chiederemo formalmente al presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, di convocare una seduta consiliare ad hoc affinché l'intera Assemblea possa discutere e approvare la risoluzione predisposta, impegnando l'Amministrazione a farsi parte attiva presso la Regione e il Parlamento».

Il percorso resta comunque lungo e tutt'altro che concluso. La modifica delle circoscrizioni provinciali è disciplinata dall'articolo 133 della Costituzione e richiede una legge dello Stato, previa iniziativa dei Comuni e sentita la Regione. L'eventuale referendum, prospettato da Barillari, non è ancora stato fissato.

Ma il segnale politico è ormai evidente: una parte delle Serre vibonesi continua a guardare verso Catanzaro e il capoluogo regionale si prepara a sostenerne formalmente le richieste. Sullo sfondo resta una questione che va ben oltre i confini amministrativi: il rapporto tra la Provincia di Vibo Valentia e le comunità montane che, a più di trent'anni dalla sua istituzione, continuano a interrogarsi sulla propria appartenenza.