Le verifiche, fatte eseguire a suo tempo dal Comune capoluogo, hanno evidenziato criticità statiche. E, pertanto, la struttura non è sicura e non è idonea all'esercizio per la quale è predisposta

Palazzo delle Accademie di Largo ex Intendenza ritorna al centro dell’interesse dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia in quanto non risulta un immobile «sicuro» dal punto di vista statico. I vertici di Palazzo Luigi Razza hanno, infatti, indetto una procedura negoziata sulla piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le prestazioni geologiche e tutte le attività connesse relative agli “Interventi di adeguamento statico e sismico di Palazzo delle Accademie”. L’importo complessivo dei lavori a base d’asta della prestazione è pari a 157.617,15 euro, oltre oneri previdenziali ed Iva da esperire con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il via libera alla procedura è arrivato con determina del dirigente del settore Lavori pubblici del Comune capoluogo Domenico Libero Scuglia. In pratica tra gli anni ’80 e ’90 dovevano essere eseguiti degli appositi interventi (rientranti nel “Progetto di ristrutturazione e di ampliamento del vecchio edificio comunale di Vibo Valentia”, del luglio del 1987) che «non sono mai stati eseguiti», mentre quelli previsti in variante (“Lavori di ristrutturazione e ampliamento del vecchio edificio comunale da adibire a struttura polivalente”, progetto del 1995) «sono stati invece eseguiti in maniera parziale».



Nel testo del documento, quest’ultimo ricorda che, a suo tempo, il Comune di Vibo Valentia è risultato beneficiario del finanziamento di 100.000,00 euro a valere sui fondi di un apposito decreto interministeriale sottoscritto sia dal Ministero dell’Interno sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre del 2020, per la progettazione degli interventi di “Messa in sicurezza ed efficientamento energetico immobile comunale Palazzo delle Accademie”. Con deliberazione di giunta comunale (numero 262 del 6 dicembre 2021) è stata, quindi, approvata la “Verifica di vulnerabilità sismica inerente Palazzo Accademie del Comune di Vibo Valentia”. [Continua in basso]

Immobile privo dei requisiti di sicurezza statica

Le verifiche statiche – scrive il dirigente – «hanno quindi evidenziato il mancato soddisfacimento dei requisiti di sicurezza statica richiesti dalla normativa vigente e, pertanto, la struttura in elevazione non è sicura per azioni statiche e non è idonea all’esercizio per la quale è predisposta». L’analisi sismica condotta ha, poi, mostrato che «l’edificio, complessivamente, presenta una capacità globale minore della domanda. La crisi della struttura risulta prevalentemente governata dai meccanismi di rottura nei confronti del taglio nel piano dei maschi murari, anche se si evidenziano notevoli carenze nei confronti dei meccanismi di rottura a pressoflessione. In funzione dell’esito della verifica di vulnerabilità, che ha evidenziato una condizione dell’immobile inaspettata, la progettazione degli interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza dello stesso ha dei costi molto superiori rispetto alla somma finanziata e, pertanto, con il finanziamento concesso si può portare a termine il solo progetto di efficientamento energetico».

Richiesta di un ulteriore finanziamento pubblico

A questo punto il Comune ha chiesto un «ulteriore e specifico finanziamento di 200.000,00 euro per la progettazione degli interventi di adeguamento statico e sismico, inoltrando richiesta al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione centrale per la finanza locale. La candidatura del Comune relativa alla “Progettazione degli interventi di adeguamento statico e sismico di Palazzo delle Accademie” è stata ammessa e poi finanziata con il decreto del 28 ottobre 2022 per un importo lordo complessivo concesso pari a 200.000,00 euro». Incassati i fondi, l’amministrazione ha avuto le mani libere per poter procedere – come anticipato all’inizio – con l’affidamento della suddetta progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli “Interventi di adeguamento statico e sismico di Palazzo delle Accademie”, nonché alla redazione – si legge ancora nella determina – degli elaborati specialistici e di dettaglio eventualmente richiesti dai vari enti competenti e di tutte le attività di rilievo, misurazioni, accertamenti e indagini necessarie e connesse all’espletamento dell’incarico».

