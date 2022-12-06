Il capogruppo Katia Franzè: «La sua dedizione si trasformerà in concreta attività politico - amministrativa per il bene comune»

Katia Franzè, capogruppo di Coraggio Italia in seno al consiglio comunale di Vibo Valentia, esprime soddisfazione per la conferma del consigliere e commissario Pietro Comito a presidente della V Commissione consiliare Controllo e Garanzia. «Pietro Comito – sottolinea la Franzè – è sempre stato apprezzato non solo dal nostro gruppo (Giuseppe Russo ed Elisa Fatelli gli altri componenti), a cui appartiene ed a cui ha sempre fornito un fondamentale apporto, ma anche dai più della massima assise cittadina, che ne hanno riconosciuto senza se e senza ma impegno, responsabilità e abnegazione». La Franzè, inoltre, si dice certa che la sua dedizione «si trasformerà in concreta attività politico – amministrativa per il bene comune» e gli augura «una buona e proficua prosecuzione di lavoro».



Lo scorso 2 dicembre si sono svolte le consultazioni per eleggere il nuovo presidente della V Commissione. Nel corso della prima votazione, 7 sono stati i consensi attribuiti al commissario Silvio Pisani (5 Stelle), 2 quelli riportati da Marco Miceli (Vibo Democratica), 7 i consensi ottenuti da Pietro Comito. L’ex equo ha imposto una nuova votazione. Comito, con 9 voti contro i 7 di Pisani, ha ottenuto la conferma della presidenza.

LEGGI ANCHE: Comune Vibo: Pietro Comito si dimette da presidente della V commissione

Vibo città sostenibile, Katia Franzè (Coraggio Italia) rilancia l’idea degli “orti sociali”