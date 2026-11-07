Il parlamentare, promotore della legge sul Giorno del Ricordo, ha partecipato alla commemorazione insieme a dirigenti politici e cittadini. La visita è proseguita alla Camera di Commercio con un confronto sulle prospettive economiche del Vibonese

La nuova via Martiri delle Foibe di Vibo Valentia ha ospitato ieri, venerdì 6 novembre, la sua prima commemorazione ufficiale. Alla cerimonia ha preso parte il senatore Roberto Menia, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Difesa e promotore della legge che nel 2004 ha istituito il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata.

L'iniziativa segna la conclusione di un percorso amministrativo avviato dalla precedente amministrazione comunale e portato a compimento dall'attuale, con l'intitolazione di una strada cittadina a una delle pagine più dolorose della storia italiana del Novecento. Un momento commemorativo al quale hanno partecipato rappresentanti politici, militanti e cittadini.

La commemorazione e gli interventi di Fratelli d'Italia

«Un risultato importante per la comunità vibonese e per la memoria nazionale», ha dichiarato Pasquale La Gamba, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, sottolineando il significato dell'iniziativa.

Sulla stessa linea Pascal Corrado, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, che ha evidenziato soprattutto il valore della memoria per le nuove generazioni: «Un traguardo che corona l'impegno di Gioventù Nazionale per trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di questa tragedia».

A ripercorrere il lavoro istituzionale che ha condotto all'intitolazione è stato invece Antonio Schiavello, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale: «Un percorso seguito con attenzione dal gruppo consiliare e portato a compimento grazie alla collaborazione istituzionale».

Alla commemorazione erano presenti anche l'ex senatore Franco Bevilacqua, l'ex sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, dirigenti provinciali di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale, militanti e numerosi cittadini.

L'incontro alla Camera di Commercio

La visita di Menia a Vibo Valentia non si è limitata alla cerimonia commemorativa. Nella mattinata di venerdì il parlamentare, accompagnato da Pasquale La Gamba, ha incontrato alla Camera di Commercio il vicepresidente Antonino Cugliari e l'avvocato Rosalinda Romano.

Al centro del confronto, secondo quanto riferito nella nota diffusa da Fratelli d'Italia, la situazione del sistema produttivo vibonese, le prospettive di sviluppo del territorio e le iniziative del Governo nell'attuale scenario internazionale.

Menia ha inoltre espresso apprezzamento per l'attività svolta dall'ente camerale a sostegno delle imprese locali. Un incontro che ha affiancato alla dimensione commemorativa della visita anche un momento di confronto sulle questioni economiche e sulle opportunità di crescita della provincia.