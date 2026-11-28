Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Vibo Valentia, chiamato a discutere una serie di provvedimenti che spaziano dalla fiscalità locale alla gestione del patrimonio immobiliare dell’ente, passando per l’ampliamento del cimitero di Vena Superiore. All’esame dell’aula anche il rilancio del commercio cittadino, la gestione dei parcheggi a pagamento e due ordini del giorno riguardanti il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il contrasto all’autonomia differenziata.

Il presidente dell’assise, Antonio Iannello, ha convocato il Consiglio per giovedì 3 dicembre, alle ore 9, in prima convocazione, e per venerdì 4 dicembre, alle ore 10, in eventuale seconda convocazione. Undici i punti iscritti all’ordine del giorno della seduta, che si terrà nella sala consiliare del Palazzo municipale.

Irpef, Imu e canone patrimoniale: le scelte per il 2027

Tra gli argomenti di maggiore interesse per i contribuenti vibonesi figurano i provvedimenti relativi alla fiscalità comunale per il 2027. L’aula sarà chiamata ad approvare il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef per il prossimo anno e per quelli successivi, oltre alle aliquote e alle detrazioni Imu.

All’attenzione dei consiglieri anche il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per il 2027. La convocazione non riporta nel dettaglio i contenuti delle proposte di deliberazione né eventuali variazioni rispetto all’attuale regime tributario.

Commercio, parcheggi e pubblica illuminazione

Sul fronte delle iniziative consiliari, spazio alle questioni sollevate dai gruppi attraverso interrogazioni e mozioni. I consiglieri di Cuore Vibonese – Una Città Libera, Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria, hanno presentato un’interrogazione riguardante il canone della convenzione Consip relativa al servizio di pubblica illuminazione.

Due, invece, le iniziative della consigliera del gruppo Misto Antonella Petracca: un’interrogazione sulla concessione del servizio di sosta tariffata alla Movea Servizi e una mozione incentrata sul rilancio del commercio locale.

L’ampliamento del cimitero di Vena Superiore

Un nuovo passaggio amministrativo riguarda il progetto di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di Vena Superiore. Il Consiglio sarà chiamato ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area già ricompresa nel perimetro cimiteriale del Piano strutturale comunale.

Il provvedimento prevede inoltre la presa d’atto della dichiarazione di pubblica utilità, già resa dalla giunta con una deliberazione del 22 ottobre scorso, e la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Completano il quadro dei provvedimenti amministrativi il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2027-2029 e la verifica delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie.

Beni confiscati e autonomia differenziata

Due gli ordini del giorno di carattere politico-istituzionale. Il primo riguarda il sostegno alla gestione e al recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso l’adesione alla campagna «Diamo linfa al bene».

Il secondo punta a impegnare il Comune di Vibo Valentia a sostenere l’iniziativa delle Regioni Puglia e Campania, rappresentate rispettivamente dai governatori Antonio Decaro e Roberto Fico, dinanzi alla Corte costituzionale in materia di autonomia differenziata.

L’atto di indirizzo, che contempla l’adesione all’iniziativa promossa dalla Rete Civica Meridionale, pone l’accento sulla tutela dell’unità della Repubblica, dell’uguaglianza dei diritti, dei livelli essenziali delle prestazioni e della coesione economica e sociale del Mezzogiorno.

La seduta sarà pubblica e trasmessa in diretta streaming sui canali indicati dal Comune. Si informa, inoltre, che la seduta sarà trasmessa in diretta streaming audio su “magnetofono” e video sul canale Youtube del Comune.