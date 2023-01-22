Gli interventi previsti dall’amministrazione comunale del capoluogo riguardano il miglioramento sismico del Palazzo Municipale

Via libera al progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “Miglioramento sismico del Palazzo Municipale Luigi Razza del Comune di Vibo Valentia” per un importo complessivo pari a 2.045.673,07 euro. Il progetto è stato redatto da ABGroup Ingegneria Srl. Responsabile unico del procedimento è stata nominata Lorena Callisti, tecnico del Comune. Il disco verde al progetto esecutivo in questione è arrivato con determina del dirigente del settore Lavori pubblici del Comune capoluogo Domenico Libero Scuglia, il quale ricorda che il Comune ha inoltrato al Governo entro il 15 giugno 2019 «la richiesta di assegnazione del contributo previsto dal decreto legge numero 50 del 24 aprile 2017 di 250.000,00 euro per la “Progettazione degli interventi di adeguamento sismico e verifiche di vulnerabilità sismica del Palazzo Municipale Luigi Razza del Comune di Vibo Valentia”. Il 18 novembre, sempre del 2019, con decreto interministeriale (Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze) è stato assegnato al Comune il suddetto contributo. Il Comune ha, poi, indetto (26 febbraio 2020) la gara d’appalto nella forma della procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva ed esecutiva e verifiche di vulnerabilità sismica degli interventi di adeguamento sismico del Palazzo Municipale Luigi Razza del Comune di Vibo Valentia”, per un importo complessivo della prestazione pari a 194.949,40 euro.



Ad aggiudicarsi il bando è stata, dunque, la ditta ABGroup Ingegneria Srl. Il 24 giugno dello scorso anno, poi, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dell’intervento in questione e con determinazione dirigenziale è stato stabilito di prendere atto che la ABGroup Snc è stata fusa mediante incorporazione nella societa ABGroup Ingegneria Srl e che la stessa subentra nel contratto sottoscritto con il Comune di Vibo Valentia, afferente i servizi per la verifica di vulnerabilità sismica, la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le prestazioni geologiche relativi agli interventi da eseguire sul Palazzo Municipale Luigi Razza”.

