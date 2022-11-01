Soddisfatti per la recente nomina i coordinatori provinciale e cittadino del partito Pasquale La Gamba e Salvatore Pronestì

«La nomina di Wanda Ferro a sottosegretario del Ministero dell’Interno rappresenta il giusto riconoscimento alla competenza e alla coerenza di una donna che si è dedicata alla politica ed alla sua terra con passione e amore. Nel corso del suo impegno politico, la sua prestigiosa figura ha dimostrato grande competenza e capacità amministrativa in tutti i consessi istituzionali, conseguendo lusinghieri risultati. Il presidente Giorgia Meloni, con la scelta di Wanda Ferro ha dimostrato grande attenzione per la Calabria, designando una figura autorevole e competente, libera dai compromessi di certa politica e profonda conoscitrice delle problematiche del Paese, per questi motivi siamo sicuri che saprà dare un importante impulso alle iniziative di un dicastero strategico e delicato. Siamo certi che il suo lavoro e il suo impegno insieme all’azione del governo consegneranno nel prossimo futuro, alla nostra regione, risultati importanti nella risoluzione di ataviche problematiche». Così Pasquale La Gamba e Salvatore Pronestì, rispettivamente coordinatore provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia.