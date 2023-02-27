L'opposizione pungola gli amministratori su diversi fronti e, a distanza di mille giorni dall'insediamento, invoca un Consiglio comunale pubblico

Resta caldo il fronte politico a Zaccanopoli, sebbene il sindaco Maria Budriesi non accenni ad intervenire pubblicamente su tutte le questioni che recentemente sono state affrontate dall’opposizione consiliare e anche da semplici cittadini. Anzi, il divario sulla gestione della cosa pubblica si accentua e salgono i toni della controparte politica che spera che il sindaco batta presto un colpo: «La minoranza del piccolo Comune di Zaccanopoli invoca lezioni di logopedia per l’amministrazione. Sono trascorsi mille giorni dall’insediamento del sindaco Budriesi e le istanze pubbliche dei cittadini e degli addetti ai lavori si sono sprecate. In tutto questo lungo lasso di tempo – denuncia la minoranza – nessun progetto ha visto la luce, nessun chiarimento è stato dato alla comunità». [Continua in basso]

«Si assiste ad un uso isterico dell’art. 54 del Testo unico degli enti locali da parte del primo cittadino, che ha portato alle macerie ciò che negli anni era stato costruito. Neppure la faccenda dell’albergo diffuso, finito abbondantemente sui giornali, ha meritato un chiarimento. Neanche una risposta circa le affermazioni di incapacità indirizzate all’amministrazione. Per non parlare poi dell’analisi dell’ex sindaco Franco Grillo sul bilancio che tutto dice tranne la situazione economica dell’ente».

La minoranza incalza e si dice «disponibile a pagare le lezioni di logopedia», invitando l’amministrazione comunale ad «indire presto un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza, visto che quasi un’intera comunità invoca dei chiarimenti».

