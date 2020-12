Primo Piano

Sanità Piscopio zona rossa, al via i tamponi anti-Covid nella piazza del paese Allestita nella frazione una postazione destinata allo screening dei residenti. Ieri, per via della mancata interlocuzione tra Comune e Asp, il sistema è andato in tilt Di Giusy D'Angelo -

Allestita nella frazione una postazione destinata allo screening dei residenti. Ieri, per via della mancata interlocuzione tra Comune e Asp, il sistema è andato in tilt

Informazione pubblicitaria