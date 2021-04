Covid, nel Vibonese ripartono le vaccinazioni per gli over 80: le date comune per comune

Si procede con la somministrazione delle seconde dosi e al contempo con le nuove immunizzazioni. Si partirà sabato 3 aprile con Mongiana e Monterosso

Riprende la campagna vaccini anti-Covid nel Vibonese. L’Azienda sanitaria provinciale ha reso noto il calendario e piano attuativo che coinvolte tutti i 50 comuni della provincia. In ogni sede, viene specificato nell’atto Asp, sarà effettuata la vaccinazione del richiamo (seconde dosi pari al 25%) e prime dosi (pari al 75%).

Riparte la campagna vaccini per over 80

Le somministrazioni riguardano gli over 80 ad esclusione degli anziani vaccinati in altre sedi. A tal proposito l’ente chiede il supporto ai sindaci di raccogliere eventuali non adesioni alla vaccinazione (mediante apposito modulo). Inoltre i primi cittadini «in collaborazione con i medici di medicina generale disporranno gli arrivi degli anziani nel centro vaccinale cercando di evitare assembramenti e flussi indiscriminati».

Il calendario completo

3 aprile (ore 9.00/18.00)

Mongiana (Fabrizia, Mongiana, Nardodipace)

Monterosso (Vallelonga, Capistrano, San Nicola da Crissa e Monterosso)

6 aprile (ore 9.00/18.00)

Acquaro (Acquaro, Arena, Dasà e Dinami)

Cessaniti (Briatico e Cessaniti)

Filadelfia (Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia)

Mileto (Francica, Ionadi, Mileto, San Costantino Calabro e San Gregorio d’Ippona)

8 aprile (ore 9.00/18.00)

Nicotera (Joppolo, Limbadi e Nicotera)

Pizzo

10 aprile (ore 9.00/18.00)

Ricadi (Ricadi, Spilinga)

Rombiolo (Filandari, Rombiolo, San Calogero)

Sant’Onofrio (Filogaso, Maierato, Sant’Onofrio e Stefanaconi)

Serra San Bruno (Brognaturo, Serra San bruno, Simbario e Spadola)

13 aprile (ore 9.00/18.00)

Soriano Calabro (Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro e Vazzano)

Tropea (Drapia, Parghelia, Tropea)

Vibo Valentia

Zungri (Zaccanopoli, Zambrone e Zungri).