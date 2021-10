A Drapia una mostra di beneficenza per sostenere la battaglia di “Vibo in Rosa”

Domenica 10 ottobre al Castello Galluppi Toraldo di Caria, l’Associazione “Vibo in Rosa” darà vita ad una mostra di beneficenza dal titolo “L’arte della prevenzione”. Il programma della serata prevede la visita alla mostra con la possibilità di confrontarsi con gli artisti che esporranno le proprie opere e la possibilità di partecipare ad un’ asta di beneficenza, il cui ricavato sarà interamente destinato a progetti di prevenzione del tumore al seno.

«Come associazione – afferma Stefania Gatto referente di Vibo in Rosa – ci impegniamo e portiamo avanti giornate di screening gratuito per tante donne che non hanno la possibilità di sostenere questa spesa. Lo facciamo grazie a raccolte fondi e alla collaborazione con altre associazioni affini, con lo scopo di fare rete e di promuovere su tutto il territorio l’ informazione sulla prevenzione del tumore al seno».