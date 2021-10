Consulenza gentiche gratuite alla Lilt di Vibo per prevenire il tumore al seno – Video

allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="360" width="640">

Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno. E come ogni anno la sede vibonese della Lilt, in via Terravecchia inferiore, ha dato il via alla campagna nastro rosa. Oltre alla visita senologica gratuita, quest’anno saranno effettuate consulenze genetiche grazie alla disponibilità della dottoressa Antonella La Russa. «Già da qualche giorno sono iniziate le consulenze. La visita – dice il medico – è consigliabile a tutte quelle persone i cui familiari hanno sviluppato neoplasie al seno, alle ovaie ma anche alla prostata. E’ importante infatti fare uno studio approfondito per capire se un soggetto è geneticamente predisposto all’insorgenza dei tumori». Una malattia che negli ultimi anni ha provocato il doppio dei decessi a causa del Covid che ha portato molte persone a rinviare le visite. «Ora più che mai – dice il coordinatore medico della lega italiana per la lotta contro i tumori – c’è bisogno di ripartire con gli screening. «Come Lilt – spiega Maria Grazia Santagata – consigliamo di effettuare visite senologiche già dai 18 anni. Anche se l’età in cui è maggiore l’insorgenza delle neoplasie al seno è tra i 40 e i 50 anni. Una diagnosi precoce -conclude – è in grado di debellare la malattia».