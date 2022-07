Covid, in Calabria quasi 2mila nuovi casi e 5 morti: uno è del Vibonese

Sono 1989 i nuovi contagi da Covd-19 in Calabria, a fronte di 6.490 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta pertanto al 30,65%. Nel bollettino odierno della Regione si registrano anche 5 decessi (1 a Vibo Valentia, 1 a Reggio Calabria, 1 a Catanzaro e 2 a Cosenza) e 762 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +5 in reparto e -1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi casi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 403 a Catanzaro, 739 a Cosenza, 139 a Crotone, 613 a Reggio, 66 a Vibo e 29 da fuori regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4559 (58 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4498 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62264 (61937 guariti, 327 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 26232 (63 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26168 in isolamento domiciliare); casi chiusi 86790 (85655 guariti, 1135 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1222 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1206 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41821 (41584 guariti, 237 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 6367 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6321 in isolamento domiciliare); casi chiusi 145710 (144918 guariti, 792 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 952 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 941 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39717 (39542 guariti, 175 deceduti).



L’Asp di Catanzaro comunica: “Oggi 411 positivi di cui 8 fuori regione”. L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano: 1 dimesso guarito, 19 nuovi casi a domicilio e 2 guariti a domicilio”. L’Asp di Vibo Valentia comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”.

Articoli correlati