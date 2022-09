Covid Calabria, nuovo calo dei casi e 3 morti: 574 nuovi positivi. Il dato nel Vibonese

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 2509 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2477 in isolamento domiciliare; 90397 guariti, 375 deceduti.

Cosenza: 65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34319 in isolamento domiciliare; 120180 guariti, 1291 deceduti.

Crotone: 21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 501 in isolamento domiciliare; 54070 guariti, 259 deceduti.

Reggio Calabria: 13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2054 in isolamento domiciliare; 186163 guariti, 854 deceduti.

Vibo Valentia: 11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 980 in isolamento domiciliare; 47130 guariti, 186 deceduti.