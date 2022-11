Trapiantato per la prima volta al mondo un organo donato da un’ultracentenaria

Il fegato espiantato a una donna di 100 anni e 10 mesi è stato trapiantato con successo in un persona in lista d’attesa da diverso tempo. Si tratta di un intervento unico al mondo, effettuato la scorsa settimana in Toscana.

Il prelievo, che non ha precedenti documentati in letteratura scientifica – sottolinea il Centro nazionale trapianti in una nota – è stato effettuato all’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze la scorsa settimana su una donna ultracentenaria: il suo fegato, con il via libera dei coordinamenti operativi del Centro regionale trapianti della Toscana e del Centro nazionale trapianti, è stato giudicato idoneo e trapiantato con successo in una persona in lista d’attesa nell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. [Continua in basso]

In precedenza, il record di donatrice di organi più anziana in Italia era di una donna morta a Fabriano a 97 anni e 7 mesi a fine ottobre scorso, un caso che aveva affiancato altri quattro prelievi da persone 97enni realizzati nel 2003, nel 2008, nel 2018 e nel 2019. «È un evento eccezionale – commenta il direttore del Cnt Massimo Cardillo – che però testimonia ancora una volta, a pochi giorni dal prelievo di Fabriano, la capacità tecnica e organizzativa della rete trapiantologica italiana di valorizzare tutte le donazioni, anche quelle di persone molto anziane, in modo da dare risposte efficaci all’attesa di trapianto di oltre 8mila pazienti nel nostro Paese».

