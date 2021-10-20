Tutti gli articoli di Salute
Sono oltre 280 gli attuali casi positivi al coronavirus in provincia di Vibo Valentia, più del doppio rispetto a dieci giorni fa. Otto le persone ricoverate, mentre tutti gli altri contagiati (275) si trovano in isolamento domiciliare. Sono questi i dati dell’Asp di Vibo Valentia, aggiornati per ogni comune nella serata di ieri.
Serra San Bruno continua ad essere il territorio con il maggior numero di casi attivi: sono 73, buona parte dei quali minorenni. Uno dei principali focolai è infatti partito da un asilo privato e ad oggi il comune è zona rossa, l’unico nel Vibonese. Tutti i contagiati sono in isolamento domiciliare, tranne uno che è ricoverato.
Segue Vibo Valentia, che con le sue frazioni conta 38 contagi: un vero balzo in avanti considerando che solo dieci giorni fa risultavano pressoché azzerati.
Vi sono poi Gerocarne e Soriano, che hanno 24 casi positivi a testa, mentre a Sorianello sono 18. Le serre vibonesi si confermano il territorio più colpito: vi sono infatti, poi, 15 casi a Vazzano, 13 a Nardodipace (uscita dalla zona rossa ieri) e 12 a Brognaturo.
A parte San Gregorio di Ippona (12 contagi), tutti gli altri comuni vibonesi contano meno di dieci casi attivi.
Per quanto riguarda gli otto ricoveri, sono così suddivisi: 1 di San Gregorio d’Ippona, 1 di Serra San Bruno, 1 di Sorianello, 3 di Soriano, 1 di Vazzano e 1 di Vibo.
