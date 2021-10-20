In dieci giorni i positivi in provincia sono più che raddoppiati. Otto le persone ricoverate in ospedale, di cui tre provengono da Soriano

Sono oltre 280 gli attuali casi positivi al coronavirus in provincia di Vibo Valentia, più del doppio rispetto a dieci giorni fa. Otto le persone ricoverate, mentre tutti gli altri contagiati (275) si trovano in isolamento domiciliare. Sono questi i dati dell’Asp di Vibo Valentia, aggiornati per ogni comune nella serata di ieri.

Serra San Bruno continua ad essere il territorio con il maggior numero di casi attivi: sono 73, buona parte dei quali minorenni. Uno dei principali focolai è infatti partito da un asilo privato e ad oggi il comune è zona rossa, l’unico nel Vibonese. Tutti i contagiati sono in isolamento domiciliare, tranne uno che è ricoverato.

Segue Vibo Valentia, che con le sue frazioni conta 38 contagi: un vero balzo in avanti considerando che solo dieci giorni fa risultavano pressoché azzerati.

Vi sono poi Gerocarne e Soriano, che hanno 24 casi positivi a testa, mentre a Sorianello sono 18. Le serre vibonesi si confermano il territorio più colpito: vi sono infatti, poi, 15 casi a Vazzano, 13 a Nardodipace (uscita dalla zona rossa ieri) e 12 a Brognaturo.

A parte San Gregorio di Ippona (12 contagi), tutti gli altri comuni vibonesi contano meno di dieci casi attivi.

Per quanto riguarda gli otto ricoveri, sono così suddivisi: 1 di San Gregorio d’Ippona, 1 di Serra San Bruno, 1 di Sorianello, 3 di Soriano, 1 di Vazzano e 1 di Vibo.



