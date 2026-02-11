In merito alla vicenda dell’assenza del medico di base a Francica, dopo la raccolta firme e relativo intervento del sindaco Michele Mesiano, prende la parola Stefano Scrugli per il Movimento civico “Per Francica”.

La replica del Movimento civico

In particolare, il referente del sodalizio politico risponde alle dichiarazioni del primo cittadino «che ha accusato il nostro movimento di strumentalizzare politicamente la raccolta firme relativa alla mancanza di un medico di base nella nostra comunità». Da qui il «doveroso intervento» per fare chiarezza.

«Il Movimento Civico “Per Francica”, nato esclusivamente con l’obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini – scandisce Scrugli - respinge fermamente ogni accusa di strumentalizzazione. La nostra iniziativa nasce da un’esigenza reale e concreta: da ben due anni la comunità di Francica è priva di un medico di base, una situazione che sta causando gravi disagi soprattutto alle persone anziane e ai soggetti più fragili».

«La salute non può essere terreno di scontro»

Scrugli, insieme ai componenti del movimento, «intende ribadire che il nostro impegno è sotto gli occhi di tutti ed è dimostrato dai fatti. Non ci limitiamo alle parole: alleghiamo alla presente l’autorizzazione rilasciata dall’Asp di Vibo Valentia per l’apertura del secondo studio del compianto dott. Fiamingo, a dimostrazione concreta dell’attività svolta e dell’interesse esclusivo per il bene della nostra comunità».

Per quanto riguarda la raccolta firme, l’esponente del Movimento è chiaro: «Rappresenta un atto civico, apartitico e volto unicamente a sollecitare le istituzioni competenti affinché venga ripristinato un servizio sanitario essenziale. La salute non può e non deve diventare terreno di scontro politico».