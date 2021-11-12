Potranno accedere anche gli over 12 che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale ordinario. Fino a domenica prevista l’iniziativa Open vax days

L’Azienda sanitaria provincia di Vibo Valentia ha pubblicato il Piano della vaccinazione anti covid per over 60 (3° dose) e over 12 che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale ordinario (prima e/o seconda dose). Non è necessaria la prenotazione.

Gli open vax days

Intanto, già da ieri e fino a domenica 14 novembre, la Prociv Calabria ha lanciato gli Open vax days. Sarà possibile, quindi, presentarsi nei punti vaccinali distribuiti sul territorio regionale, senza bisogno di prenotazione.

Si ricorda che, al momento, i soggetti che possono ricevere la terza dose di vaccino anti Covid-19 sono gli over 60, il personale sanitario e le persone particolarmente fragili che risultano avere le seguenti patologie: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, epatiche, cerebrovascolari, diabete, emoglobinopatie, fibrosi cistica, sindrome di down, grave obesità e disabili con legge 104/1992 art.3 comma 3.

Open vax days, i centri nella Provincia di Vibo